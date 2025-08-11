Segíteni akart, de a buszsofőr megalázta

A közösségi oldalon osztotta meg történetét egy nő, aki udvariasan megkérte a buszsofőrt, hogy hadd helyezze fel az iskolaszert rejtő papírtáskát a buszra, mellé egy apró desszertet is szánt hálája jeléül. A sofőr azonban a kérés végighallgatása nélkül, lekezelő és elutasító stílusban közölte: semmit nem hajlandó elvinni.

A buszsofőr tették sokan elítélték

Illusztráció: archív/veol.hu

A buszsofőr betartotta a szabályokat vagy jogsértést követett el?

A felajánló megértette a hivatalos szabályokra való hivatkozást, de a sofőr modora mélyen felháborította. Nem akarta, hogy a kislány csalódjon, ezért úgy döntött, az utasok között kér segítséget. Többen jelezték, hogy Pápáig utaznak, és egy kedves hölgy vállalta is, hogy magával viszi a táskát. Ekkor azonban váratlan fordulat következett: a sofőr nem figyelmeztette, hogy a busz indul, majd – a beszámoló szerint – szándékosan bezárta az ajtót és elindult vele a tatabányai buszpályaudvarról, annak ellenére, hogy jelezte, nem utazni szeretne. A jármű a következő megállóig vitte, ahol végül a hátsó ajtón engedte leszállni. Mivel a kocsikulcs nála maradt, párja a parkolóban ragadt, így a felajánlónak taxival kellett visszatérnie a gépjárműhöz, ami 2300 forintos pluszkiadással járt.

Az iskolatáska végül szerencsésen célba ért

Fotó: archív/veol.hu

Bár a sofőr viselkedése és a helyzet megalázó volt, a történetnek mégis van pozitív vége: a táska célba ért, a kislány megkapta, és a család boldog volt.

„Segíteni jó, nemes dolog – de sajnos sokszor az, aki segít, kapja a megaláztatást” – fogalmazott a felajánló, aki a jövőben további lépéseket tervez az ügyben, amiről a veolon is beszámolunk majd.

Az ajándékot felajánló hölgy köszönetet mondott annak az utasnak, aki végül elvitte az iskolatáskát, és ezzel örömet szerzett egy gyermeknek.