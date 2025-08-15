augusztus 15., péntek

Apró öröm

Kedves üzenetek árasztották el Veszprémet

Veszprém több pontján apró meglepetés várta a járókelőket: kedves, mosolygós cédulák. 

Kedves cédulák árasztották el veszprémet.
Kedves cédulák árasztották el veszprémet.
Forrás: Facebook

Cédulák dobják fel a várost

A helyiek örömmel fogadták a gesztust, és hálás szívvel köszönték azoknak, akik időt és energiát nem sajnálva szebbé tették a napjukat. „Egy kis kedvesség a veszprémi vasútállomáson” – írta egyikük, kiemelve, hogy az apró figyelmességek valóban örömet hoznak. Többen is hálás kommentekkel köszönték meg az kedves üzeneteket.

Forrás: Facebook

Kedves gesztus! Vannak emberek akik időt,energiát nem sajnálnak apró meglepetésekre! Köszönöm, általatok szebb a világ! ❤️

– írták, más így fogalmazott:

Nagyon szépen köszönöm a kedves üzenetet. Feldobta a napom és a kisfiamét is .

 

