Kedves üzenetek árasztották el Veszprémet

Veszprém több pontján apró meglepetés várta a járókelőket: kedves, mosolygós cédulák.

Kedves cédulák árasztották el veszprémet.

Forrás: Facebook

Cédulák dobják fel a várost

A helyiek örömmel fogadták a gesztust, és hálás szívvel köszönték azoknak, akik időt és energiát nem sajnálva szebbé tették a napjukat. „Egy kis kedvesség a veszprémi vasútállomáson” – írta egyikük, kiemelve, hogy az apró figyelmességek valóban örömet hoznak. Többen is hálás kommentekkel köszönték meg az kedves üzeneteket.

Kedves gesztus! Vannak emberek akik időt,energiát nem sajnálnak apró meglepetésekre! Köszönöm, általatok szebb a világ!

– írták, más így fogalmazott: