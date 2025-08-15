Apró öröm
1 órája
Kedves üzenetek árasztották el Veszprémet
Veszprém több pontján apró meglepetés várta a járókelőket: kedves, mosolygós cédulák.
Cédulák dobják fel a várost
A helyiek örömmel fogadták a gesztust, és hálás szívvel köszönték azoknak, akik időt és energiát nem sajnálva szebbé tették a napjukat. „Egy kis kedvesség a veszprémi vasútállomáson” – írta egyikük, kiemelve, hogy az apró figyelmességek valóban örömet hoznak. Többen is hálás kommentekkel köszönték meg az kedves üzeneteket.
Kedves gesztus! Vannak emberek akik időt,energiát nem sajnálnak apró meglepetésekre! Köszönöm, általatok szebb a világ!
– írták, más így fogalmazott:
Nagyon szépen köszönöm a kedves üzenetet. Feldobta a napom és a kisfiamét is .
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre