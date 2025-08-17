Elhagyatott varázslat: a Club Aliga kertmozi múltja és romjai (videó)

A Balaton partján, Balatonaligán található Club Aliga kertmozi egykor a pártelit titkos szórakozóhelye volt. Urbex kalandorok felfedezése nyomán bepillantást nyerhetsz ebbe az elhagyatott helyszínbe. A TikTok közösségi médiában is felkeltette az érdeklődést, és a urbexhsd csatornáján megjelent videóban a kertmozi belső terét mutatják be, ahol a régi mozigép és a rozsdásodó széksorok emlékeztetnek a múlt dicsőségére.

Forrás: urbexhsd / Tiktok

Club Aliga titkos kertmozi: Elhagyatott történelem a Balaton partján

A kertmozi mai állapota főként a hosszú évek elhanyagoltságának köszönhető. Az urbexesek körében a Club Aliga kertmozi különösen népszerű helyszín, mert a romos állapot és a természet általi benőtt terület fotózásra és videókészítésre is kiválóan alkalmas. A mozi hangulata az elhagyatottság ellenére is érezhető, a régi infrastruktúra és a széksorok még mindig mesélnek a múltjáról.

A terület látogatása ugyan lehetséges, de kizárólag felelősségteljesen és a biztonsági előírások betartásával ajánlott, mivel az épületek állapota instabil.