Balaton titkai

Elhagyatott varázslat: a Club Aliga kertmozi múltja és romjai (videó)

Egykor nyüzsgő mozi, ma csak romok – a Club Aliga kertmozi elhagyatott állapota sokakat meglep.

A Balaton partján, Balatonaligán található Club Aliga kertmozi egykor a pártelit titkos szórakozóhelye volt. Urbex kalandorok felfedezése nyomán bepillantást nyerhetsz ebbe az elhagyatott helyszínbe. A TikTok közösségi médiában is felkeltette az érdeklődést, és a urbexhsd csatornáján megjelent videóban a kertmozi belső terét mutatják be, ahol a régi mozigép és a rozsdásodó széksorok emlékeztetnek a múlt dicsőségére.

A TikTok videóban bemutatott Club Aliga kertmozi belső terében a régi mozigép és a rozsdásodó széksorok emlékeztetnek a múlt dicsőségére. Forrás: urbexhsd / Tiktok
A TikTok videóban bemutatott Club Aliga kertmozi belső terében a régi mozigép és a rozsdásodó széksorok emlékeztetnek a múlt dicsőségére.
Club Aliga titkos kertmozi: Elhagyatott történelem a Balaton partján

A kertmozi mai állapota főként a hosszú évek elhanyagoltságának köszönhető. Az urbexesek körében a Club Aliga kertmozi különösen népszerű helyszín, mert a romos állapot és a természet általi benőtt terület fotózásra és videókészítésre is kiválóan alkalmas. A mozi hangulata az elhagyatottság ellenére is érezhető, a régi infrastruktúra és a széksorok még mindig mesélnek a múltjáról. 

A terület látogatása ugyan lehetséges, de kizárólag felelősségteljesen és a biztonsági előírások betartásával ajánlott, mivel az épületek állapota instabil.

@urbexhsd #urbex #lostplace #abandonedplaces #urbexhsd #abandoned #urbexhungary #magyarország #photographer #photo #photography #photogallery #urbexworld #slovakia🇸🇰 #osterreich #urbexgermany #bezart #travel #fyyyyyyyyyyyyyyyy #fyy #traveltiktok #fyyy #traveling ♬ original sound - Astronomy.

 

 

