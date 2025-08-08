2 órája
Egy igazi Coca-Cola aranybánya a gyulafirátóti Papi Bisztró
Varga Gabriella, a gyulafirátóti Papi Bisztró tulajdonosa egy igazán egyedi vendéglátóhellyel rendelkezik, ahol bármerre tekintünk, Coca-Cola márkás tárgyakat találunk. Veszprém vármegyében biztosan nincsen még egy ilyen, de lehet, Magyarországon is egyedülálló a bisztró Coca-Cola berendezése.
Varga Gabriella szenvedélye a Coca-Cola iránt gyermekkorára vezethető vissza, amikor az amerikai filmekben és reklámokban felbukkantak a piros kamionok, és karácsonykor a pirosba öltözött Mikulás, aki egy Coca-Colát kortyolgatott. Egy gyermekkori beteljesületlen álom volt számára. Mikor még kislány volt, a nagymamájával jártak a lengyel piacra, ahol felfedezte, hogy mennyi Coca-Colás terméket árusítanak, így mikor idősebb lett, már egyedül is kijárt, hogy megvásárolja ezeket a tárgyakat.
A legelső Coca-Colás tárgya egy ébresztőóra volt, amit édesanyjától kapott. Arra mindig nagyon vigyázott, majd később egyre több márkás terméke lett. Nem volt szándékában, hogy gyűjtővé váljon, egyszerűen csak egyre több kólás tárgya lett. Vett egy macit, aztán egy nagyobbat, majd egy még nagyobbat, amit az autók és a poharak követtek. Gyűjteménye először az otthonában volt kiállítva, a fia szobáját rendezte be. "Aztán ő felnőtt, én nem" - meséli viccesen. 2019-ben költözött be a gyűjtemény a Papi Bisztróba, de abban az időben még csak a fele tárgy volt meg. Eladni sajnálta volna, emiatt úgy döntött, így többen is nézegethetik a gyűjteményt, nem csak ő maga. Pontosan nem tudja megmondani, most mekkora a gyűjtemény, azonban azzal tisztában van, hogy melyik pohár van meg neki és melyik nem, pedig több mint 300 darab díszíti gyűjteményét. Ugyanígy a macikról is tudja, melyiket vásárolta már meg és melyiket nem.
Az ország egyik legnagyobb Coca-Cola gyűjteménye
Gabriella számára a legértékesebb darab egy eredeti amerikai Coca-Cola bárlámpa. Magyarországon sok Coca-Cola gyűjtő van, de úgy tudja, egyedül nála található meg ez a fajta bárlámpa. Többen szerették volna megvenni, de eddig minden érdeklődőt visszautasított. A gyűjtés nem haszonszerzés céljából történik - árulta el Gabriella - , ha valamiből több van a gyűjtőknek, meghirdetik egy csoportban és cserélgetik a tárgyakat.
Azonban vannak határok, se kilométerben, se pénzben nem megy el egy bizonyos szint fölé csak azért, hogy megszerezzen egy Coca-Cola terméket. Úgy fogalmazott, ez olyan, mint a játékszenvedély, ha nem állsz le időben, akkor el lehet veszni benne. Gabriellának nem ez a célja.
A legrégebbi Coca-Colás tárgya egy Sprite Boy persely, ami a 40-es, 50-es évekből való. A legújabb pedig a McDonald's által árusított Coca-Colás pohár. Abban nem szab határt, hogy meddig bővítené gyűjteményét, azonban a Papi Bisztróban már nincs hely. Hátul, elzárva már most 10 doboznyi tárgya van, de úgy van vele, hogyha jó áron talál olyat, ami még nincs meg neki, akkor meg fogja venni a terméket. De irreális árakat nem fizet a Coca-Colás tárgyakért.
Vannak, akik csak a gyűjtemény miatt érkeznek, de akadnak olyanok is, akik ide belépve meglepődnek a temérdek Coca-Colás tárgyon. Gabriella elmondta, hogy szereti látni ezeket a meglepett arcokat. A vendégeknek legjobban a nagy maci szokott tetszeni, akire Gabriella azt mondta, hogy az ideális törzsvendég, aki nem beszél vissza.
Gyűjteménye biztosan benne van Magyarország 10 legnagyobbja között. Bár ő mindenféle Coca-Colás tárgyat gyűjt, sokan csak egyféle termékre, például alupalackokra specializálódnak. Ami nem tetszik neki, azt nem veszi meg, attól függetlenül, hogy Coca-Colás, és általában mindig kevesebb pénzért veszi a termékeket, mint amennyit valójában érnek. Sokan az hiszik, a gyűjtök bármennyit képesek fizetni ezekért a tárgyakért, de Gabriella szerint ez egyáltalán nem igaz.
Többször történt már vele olyan, hogy éppen lemaradt egy-egy termékről. Egyszer egy hűtőtáskát nézett ki magának és a tulajdonossal le is beszélte, hogy megy majd érte az ismerőse, azonban a megbeszéltek ellenére az eladó másnak értékesítette az automatára hasonlító hűtőtáskát. Gabriella azóta sem talált belőle még egyet. Egy másik alkalommal egy asztalt talált a veszprémi piacon, amit 10 ezer forintért árultak, de ő csak 5000 forintot adott volna érte, végül valaki más vitte el. Nem sokra rá az interneten keresgélve megtalálta ugyanazt az asztalt, amit egy bezárt vendéglős árult. Elmondta neki a történetét, és cserébe a vendéglátós alacsony áron odaadta neki.
"Magyarországon kevés tárgyhoz lehet hozzájutni, inkább a németeknél és az osztrákoknál" - mesélte. Hozzátette, ott foglalkoznak a marketinggel, míg nálunk egyáltalán nem. Gabriella a Coca-Cola magyarországi vállalatát is többször szerette volna felkeresni, de eddig eredménytelenül. Legnagyobb álma, hogy egyszer eljusson Atlantába a World of Coca-Cola múzeumba.
Gabriella egyébként kevés kólát iszik. Még mielőtt gyűjtő lett volna, megkóstolta
- a Coca-Cola és
- a Pepsi kóláját is,
de neki az utóbbi nem ízlett.
Ennek ellenére az általuk gyártott Schweppes termékeket szereti. Ha kólát iszik, akkor csak Coca-Colát, de nem zárkózik el a Pepsi más termékeitől. Kedvence a Coca‑Cola Light, és pont emiatt sajnálja, hogy ebből a kis üvegest már megszüntették.
A bisztrót nem szeretné átnevezni, annak ellenére sem, hogy most már leginkább a Coca-Cola jellemzi. Döntése hátterében az eredeti tulaj iránti tisztelet áll, akinek a beceneve volt a Papi.
