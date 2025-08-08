Egy igazi Coca-Cola aranybánya a gyulafirátóti Papi Bisztró

Varga Gabriella szenvedélye a Coca-Cola iránt gyermekkorára vezethető vissza, amikor az amerikai filmekben és reklámokban felbukkantak a piros kamionok, és karácsonykor a pirosba öltözött Mikulás, aki egy Coca-Colát kortyolgatott. Egy gyermekkori beteljesületlen álom volt számára. Mikor még kislány volt, a nagymamájával jártak a lengyel piacra, ahol felfedezte, hogy mennyi Coca-Colás terméket árusítanak, így mikor idősebb lett, már egyedül is kijárt, hogy megvásárolja ezeket a tárgyakat.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A legelső Coca-Colás tárgya egy ébresztőóra volt, amit édesanyjától kapott. Arra mindig nagyon vigyázott, majd később egyre több márkás terméke lett. Nem volt szándékában, hogy gyűjtővé váljon, egyszerűen csak egyre több kólás tárgya lett. Vett egy macit, aztán egy nagyobbat, majd egy még nagyobbat, amit az autók és a poharak követtek. Gyűjteménye először az otthonában volt kiállítva, a fia szobáját rendezte be. "Aztán ő felnőtt, én nem" - meséli viccesen. 2019-ben költözött be a gyűjtemény a Papi Bisztróba, de abban az időben még csak a fele tárgy volt meg. Eladni sajnálta volna, emiatt úgy döntött, így többen is nézegethetik a gyűjteményt, nem csak ő maga. Pontosan nem tudja megmondani, most mekkora a gyűjtemény, azonban azzal tisztában van, hogy melyik pohár van meg neki és melyik nem, pedig több mint 300 darab díszíti gyűjteményét. Ugyanígy a macikról is tudja, melyiket vásárolta már meg és melyiket nem.

Az ország egyik legnagyobb Coca-Cola gyűjteménye

Gabriella számára a legértékesebb darab egy eredeti amerikai Coca-Cola bárlámpa. Magyarországon sok Coca-Cola gyűjtő van, de úgy tudja, egyedül nála található meg ez a fajta bárlámpa. Többen szerették volna megvenni, de eddig minden érdeklődőt visszautasított. A gyűjtés nem haszonszerzés céljából történik - árulta el Gabriella - , ha valamiből több van a gyűjtőknek, meghirdetik egy csoportban és cserélgetik a tárgyakat.

Azonban vannak határok, se kilométerben, se pénzben nem megy el egy bizonyos szint fölé csak azért, hogy megszerezzen egy Coca-Cola terméket. Úgy fogalmazott, ez olyan, mint a játékszenvedély, ha nem állsz le időben, akkor el lehet veszni benne. Gabriellának nem ez a célja.