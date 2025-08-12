Online csalás bűntette miatt körözi a rendőrség a zirci nőt

Az elmúlt években meredeken emelkedett az online elkövetett csalások száma Magyarországon. A Btk. 375. § szerint ez a bűncselekmény akkor valósul meg, ha valaki számítógépes, banki vagy más elektronikus rendszert jogosulatlanul használva megtéveszti a sértettet, és ezzel jogtalan hasznot szerez vagy kárt okoz. A rendőrségi adatok szerint egyre gyakoribb a banki adathalászat (phishing), a hamis SMS-ek („smishing”) és a közösségi médián keresztüli átverések, ahol sürgős pénzutalást kérnek. Veszprém megyei nő ellen adott ki elfogatóparancsot a helyi bűnüldözés.

Tajkov Dzsenifert csalás miatt körözi a rendőrség

Fotó: https: www.police.hu

Online, számítógépes eszközök segítségével követett el csalást a fiatal nő

A Magyar állampolgárságú fiatal nő Zircen született, 2001.03.14 -én, a körözést a Veszprémi Rendőrkapitányság adta ki ellene. Kérik a lakosságot, hogy ha valakinek érdemi információja van a nő tartózkodási helyéről, keressék a hatóságot a megadott elérhetőségeken. Veszprém megyében is egyre inkább szaporodnak az online térben elkövetett bűncselekmények, ezért a lakosságot fokozott óvatosságra inti a bűnmegelőzés.