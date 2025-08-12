augusztus 12., kedd

Online csalás bűntette miatt körözi a rendőrség a zirci nőt

Címkék#online csalás#zirc#trükk#elfogatóparancs#bűncselekmény

Az elkövető különösen sajátos módszert választott a bűncselekményhez: nem hagyományos módszereken alapuló trükkökkel próbálkozott, hanem az online térben, információs rendszerek manipulálásával érte el célját. Csalás miatt adtak ki ellene elfogatóparancsot.

Veol.hu

Az elmúlt években meredeken emelkedett az online elkövetett csalások száma Magyarországon. A Btk. 375. § szerint ez a bűncselekmény akkor valósul meg, ha valaki számítógépes, banki vagy más elektronikus rendszert jogosulatlanul használva megtéveszti a sértettet, és ezzel jogtalan hasznot szerez vagy kárt okoz. A rendőrségi adatok szerint egyre gyakoribb a banki adathalászat (phishing), a hamis SMS-ek („smishing”) és a közösségi médián keresztüli átverések, ahol sürgős pénzutalást kérnek. Veszprém megyei nő ellen adott ki elfogatóparancsot a helyi bűnüldözés.

Tajkov Dzsenifert csalás miatt körözi a rendőrség
Tajkov Dzsenifert csalás miatt körözi a rendőrség
Fotó: https: www.police.hu

Online, számítógépes eszközök segítségével követett el csalást a fiatal nő

A Magyar állampolgárságú fiatal nő Zircen született, 2001.03.14 -én, a körözést  a Veszprémi Rendőrkapitányság adta ki ellene. Kérik a lakosságot, hogy ha valakinek érdemi információja van a nő tartózkodási helyéről, keressék a hatóságot a megadott elérhetőségeken. Veszprém megyében is egyre inkább szaporodnak az online térben elkövetett bűncselekmények, ezért a lakosságot fokozott óvatosságra inti a bűnmegelőzés.

 

 

