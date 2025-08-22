augusztus 22., péntek

Az egész település megdöbbent

34 perce

„A lányom ártatlan, nem bántotta a gyermekét!” – megszólalt a holtan talált csecsemő családja

Egy egész települést sokkolt a nagydorogi tragédia, egy kéthetes csecsemő halála, amely körül számos kérdés és bizonytalanság maradt. A család és a hatóság is keresi a válaszokat a felfoghatatlanra.

A nemzeti ünnepen jelentette be családja annak az újszülöttnek az eltűnését, akit később holtan találtak meg a Tolna vármegyei Nagydorogon. A csecsemő holttestére a várostáblától néhány száz méterre, egy kukoricásban bukkantak rá. A kis Zalán édesanyját a rendőrség őrizetbe vette, ám a nagymama és az édesapa is rendíthetetlenül hisz Viktória ártatlanságában – írja a borsonline.hu.

Nagydorog határában találta meg a rendőrség a csecsemő holttestét Fotó: police.hu/bors.hu
Nagydorog határában találta meg a rendőrség a csecsemő holttestét
Fotó: police.hu/borsonline.hu

A csecsemő tragikus sorsa megrázta a települést

A Bors felkereste a meggyilkolt csecsemő, a kis Zalán családját. Viktória édesanyja, Olga úgy véli, lánya ártatlan, és biztos benne, hogy nem bántotta gyermekét.

„Nagydorogon most mindenki rólunk beszél és már a pokolba kívánják Vikit. Úgy ítélkeznek, hogy semmit nem tudnak a körülményekről. Ezt a kínt senkinek nem kívánom, amit most mindannyiunknak át kell élnie, de azt kijelenthetem, hogy inkább lennék én magam is a pokolban, csak ne kellene ezt a rémséget átélnem” – mondta a Borsnak Olga.

A tragédia az egész falut megrázta, az emberek döbbenten és értetlenül állnak az eset előtt.

A teljes helyszíni riport a borsonline.hu-n olvasható.

 

