Újabb éjszakai meglepetés várja az utazókat, az 82-esen autózókat a Bakonyban (videó)

A cseszneki várkapitány, Amberger Dániel tájékoztatta arról szerkesztőségünket, hogy csütörtök óta működik a cseszneki vár déli oldalának díszkivilágítása is. Így már nemcsak a falu felől csodálhatjuk meg a középkori erődítmény falait az éjszakai fényeknek köszönhetően.

A cseszneki vár déli oldalát már éjjel-nappal megcsodálhatjuk az augusztus 1-jén megnyílt étteremből, a Sóvirágból. Itt működhet majd egy programpark is hamarosan.

Fotó: Sóvirág étterem

Cseszneki vár, kilátás, gasztronómia

A cseszneki vár a Bakony őre. Díszkivilágításáról már korábban, évekkel ezelőtt is írtunk, azóta ez a rendszer bővült ki, így már a 82-es főút felől, például a cseszneki szerpentin autós pihenőjéből is gyönyörködhetünk a falmaradványok, a várrom szépségében. Az erre járók, motorosok is megtehetik ezt. Ez is egy csodás éjszakai élmény a Bakonyban, ahol az asztroturizmus is terjed, mert kicsi a fényszennyezés.

Sötétedéstől 23 óráig hagyják felkapcsolva a lámpákat.

Augusztus közepétől a 82-es főút bakonyi szerpentinje felől is gyönyörködhetnek az utazók a cseszneki vár éjszakai látványában a fényeknek, az éjszakai díszkivilágításnak köszönhetően.

Fotó: cseszneki vár

Sőt, már megnyílt itt a bakonyi lovagfalu, pontosabban a Lovagvölgy programpark étterme, a Sóvirág étterem, annak teraszáról szintén látható az éjszaka kivilágított vár, hiszen 22 óráig tart nyitva a megadott napokon az augusztus 1-jén megnyílt vendéglátóhely.