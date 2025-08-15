52 perce
Újabb éjszakai meglepetés várja az utazókat, az 82-esen autózókat a Bakonyban (videó)
A 82-es főút bakonyi részén autózókat mostantól sötétedés után csodás látvány fogadja a szerpentinnél. Csütörtök este óta ugyanis a cseszneki vár déli oldalán is működik a díszkivilágítás.
A cseszneki várkapitány, Amberger Dániel tájékoztatta arról szerkesztőségünket, hogy csütörtök óta működik a cseszneki vár déli oldalának díszkivilágítása is. Így már nemcsak a falu felől csodálhatjuk meg a középkori erődítmény falait az éjszakai fényeknek köszönhetően.
Cseszneki vár, kilátás, gasztronómia
A cseszneki vár a Bakony őre. Díszkivilágításáról már korábban, évekkel ezelőtt is írtunk, azóta ez a rendszer bővült ki, így már a 82-es főút felől, például a cseszneki szerpentin autós pihenőjéből is gyönyörködhetünk a falmaradványok, a várrom szépségében. Az erre járók, motorosok is megtehetik ezt. Ez is egy csodás éjszakai élmény a Bakonyban, ahol az asztroturizmus is terjed, mert kicsi a fényszennyezés.
Sötétedéstől 23 óráig hagyják felkapcsolva a lámpákat.
Sőt, már megnyílt itt a bakonyi lovagfalu, pontosabban a Lovagvölgy programpark étterme, a Sóvirág étterem, annak teraszáról szintén látható az éjszaka kivilágított vár, hiszen 22 óráig tart nyitva a megadott napokon az augusztus 1-jén megnyílt vendéglátóhely.
