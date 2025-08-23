1 órája
Park a csillagoknak
Őseink csodálták és még mindig itt van velünk mindenhol, de már csak kevés helyen látható. Nem is tudja sok bakonyi, mekkora kincs, hogy számukra nem veszett el a csillagos égbolt, amit városokban eltakar a fényszennyezés.
A csillagok miatt csaknem minden derült este ujjongtam, amikor a Bakonyba költöztem, pedig mindig itt vannak felettünk. Ám a nagyvárosokban megfosztotta látványuktól a lakókat az éjszakai világítás, a felfelé irányított fényű lámpák garmadája. Fényszennyezés – nem is gondolnánk, mennyit árt, de már idegenforgalmi ágat alapoznak hiányára, az asztroturizmust.
Csillagok, csillagok...
A csillagos égbolt látványa is kiváltság lett, a Bakonyban parkot hoznak létre, hogy legalább egy részen megőrizzék. Mikor ébredünk rá végre – akár éjszaka – mennyit ártunk magunknak?
Nyitóképünk Pexels-illusztráció.
