Park a csillagoknak

A csillagok miatt csaknem minden derült este ujjongtam, amikor a Bakonyba költöztem, pedig mindig itt vannak felettünk. Ám a nagyvárosokban megfosztotta látványuktól a lakókat az éjszakai világítás, a felfelé irányított fényű lámpák garmadája. Fényszennyezés – nem is gondolnánk, mennyit árt, de már idegenforgalmi ágat alapoznak hiányára, az asztroturizmust.

A városlakók elvesztették a Tejút, a csillagképek látványát, megfosztja őket tőle a kivilágítás. Sajnos.

Forrás: Pexels-illusztráció

Csillagok, csillagok...

A csillagos égbolt látványa is kiváltság lett, a Bakonyban parkot hoznak létre, hogy legalább egy részen megőrizzék. Mikor ébredünk rá végre – akár éjszaka – mennyit ártunk magunknak?

Nyitóképünk Pexels-illusztráció.