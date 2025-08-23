Park a csillagoknak

augusztus 23., szombat

Őseink csodálták és még mindig itt van velünk mindenhol, de már csak kevés helyen látható. Nem is tudja sok bakonyi, mekkora kincs, hogy számukra nem veszett el a csillagos égbolt, amit városokban eltakar a fényszennyezés.

Rimányi Zita

A csillagok miatt csaknem minden derült este ujjongtam, amikor a Bakonyba költöztem, pedig mindig itt vannak felettünk. Ám a nagyvárosokban megfosztotta látványuktól a lakókat az éjszakai világítás, a felfelé irányított fényű lámpák garmadája. Fényszennyezés – nem is gondolnánk, mennyit árt, de már idegenforgalmi ágat alapoznak hiányára, az asztroturizmust.

A városlakók elvesztették a Tejút, a csillagképek látványát, megfosztja őket tőle a kivilágítás. Sajnos.
Forrás: Pexels-illusztráció

Csillagok, csillagok...

A csillagos égbolt látványa is kiváltság lett, a Bakonyban parkot hoznak létre, hogy legalább egy részen megőrizzék. Mikor ébredünk rá végre – akár éjszaka – mennyit ártunk magunknak?

Nyitóképünk Pexels-illusztráció.

 

