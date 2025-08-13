Olyat láthat a Magas-Bakonyban, ami máshol már eltűnt, de itt nagyon vigyáznak rá

Márkus Zoltán bakonybéli polgármester nemrégiben újra beszámolt arról a Bakonybéli Hírmondóban, hogy megint egyeztetést folytatott a Balaton-felvidéki Nemzeti Park vezetőjével, munkatársaival a tervezett Bakonyi Csillagoségbolt Park létrehozásáról, az ezzel kapcsolatos teendőkről. E park miatt került előtérbe a faluban a fényszennyezettség további csökkentése, a fenntartható közvilágítás és a lakossági fényforrások csökkentése. Részletezzük, miről is van szó, és miért különleges hely a csillagnézés szempontjából a Bakony szíve.

Csillagos égbolt – Mára kiváltsággá vált a látványa a fényszennyezés miatt, ezért védenünk kell.

Forrás: Pexels-illusztráció

A bakonybéliek célja az, hogy csak akkor és ott világítsanak, amikor és ahol ez feltétlenül szükséges. Miközben továbbra is fontos marad a közlekedésbiztonság és lakosság biztonságérzete. A fényszennyezés csökkentése pedig számos kedvező hatással jár:

fejlődhet az ökoturizmus,

az asztroturizmus,

az emberi egészséget sokkal kevesebb kár éri,

és a gazdasági előnyök is számszerűsíthetők, az előbb említettek okán is.

Csillagos égbolt – Már kiváltság a látványa

Miről is van szó? Miért kell park a csillagos égboltnak, a csillagok látványának? Az a helyzet, hogy ha erősen kivilágítjuk településeinket éjjel, akkor alig vagy egyáltalán nem látjuk az égen a csillagokat, miközben alvás közben számos káros hatás éri szervezetünket. Ez a jelenséget nevezik fényszennyezésnek és már 2023-ban bolygónk lakosságának 83 százaléka élt fényszennyezett ég alatt, persze főleg nagyvárosokban.

A városlakók elvesztették a Tejút, a csillagképek látványát, megfosztja őket tőle a kivilágítás.

Holott ősi módon ősidők óta vonzódunk az égitestekhez és spórolni is lehetne a felesleges világítások lekapcsolásával. Viszont a Magas-Bakony olyan különleges hely Bakonybél környékén, ahol megmaradt ez a látvány is, a lehetőség a csillagok csodálására. Többek közt a terület magassága miatt, azért, mert távolabb esik a nagyvárosoktól és kisebb település sincs túl sok a közelben.

A Bakony területi adottságaiból kifolyólag, nemzetközi mércével mérve is kiváló minőségű csillagos égbolttal rendelkezik. A mintegy 4000 négyzetkilométeren elterülő hegyvidékből a legsötétebb rész az összterület mindössze két százalékát kitevő Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy – esztétikai oldalról nézve – sokkal szebb, sötétebb égi hátterű csillagos eget lehet innen megfigyelni

– erről a Bakonybéli Hírmondó írt. Hozzátehetjük azt is, hogy minél kisebb a fényszennyezés, annál több égitestet láthatunk azonos méretű területén az égboltnak.