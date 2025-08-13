45 perce
Olyat láthat a Magas-Bakonyban, ami máshol már eltűnt, de itt nagyon vigyáznak rá
A Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzetben egy különleges park jöhet létre. Ezért tárgyalt már többször a csillagos égbolt bakonyi látványáról a bakonyibéli önkormányzat és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park. A fényszennyezettség további csökkentése a cél, az előnyök pedig hosszan sorolhatóak.
Márkus Zoltán bakonybéli polgármester nemrégiben újra beszámolt arról a Bakonybéli Hírmondóban, hogy megint egyeztetést folytatott a Balaton-felvidéki Nemzeti Park vezetőjével, munkatársaival a tervezett Bakonyi Csillagoségbolt Park létrehozásáról, az ezzel kapcsolatos teendőkről. E park miatt került előtérbe a faluban a fényszennyezettség további csökkentése, a fenntartható közvilágítás és a lakossági fényforrások csökkentése. Részletezzük, miről is van szó, és miért különleges hely a csillagnézés szempontjából a Bakony szíve.
A bakonybéliek célja az, hogy csak akkor és ott világítsanak, amikor és ahol ez feltétlenül szükséges. Miközben továbbra is fontos marad a közlekedésbiztonság és lakosság biztonságérzete. A fényszennyezés csökkentése pedig számos kedvező hatással jár:
- fejlődhet az ökoturizmus,
- az asztroturizmus,
- az emberi egészséget sokkal kevesebb kár éri,
- és a gazdasági előnyök is számszerűsíthetők, az előbb említettek okán is.
Csillagos égbolt – Már kiváltság a látványa
Miről is van szó? Miért kell park a csillagos égboltnak, a csillagok látványának? Az a helyzet, hogy ha erősen kivilágítjuk településeinket éjjel, akkor alig vagy egyáltalán nem látjuk az égen a csillagokat, miközben alvás közben számos káros hatás éri szervezetünket. Ez a jelenséget nevezik fényszennyezésnek és már 2023-ban bolygónk lakosságának 83 százaléka élt fényszennyezett ég alatt, persze főleg nagyvárosokban.
A városlakók elvesztették a Tejút, a csillagképek látványát, megfosztja őket tőle a kivilágítás.
Holott ősi módon ősidők óta vonzódunk az égitestekhez és spórolni is lehetne a felesleges világítások lekapcsolásával. Viszont a Magas-Bakony olyan különleges hely Bakonybél környékén, ahol megmaradt ez a látvány is, a lehetőség a csillagok csodálására. Többek közt a terület magassága miatt, azért, mert távolabb esik a nagyvárosoktól és kisebb település sincs túl sok a közelben.
A Bakony területi adottságaiból kifolyólag, nemzetközi mércével mérve is kiváló minőségű csillagos égbolttal rendelkezik. A mintegy 4000 négyzetkilométeren elterülő hegyvidékből a legsötétebb rész az összterület mindössze két százalékát kitevő Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy – esztétikai oldalról nézve – sokkal szebb, sötétebb égi hátterű csillagos eget lehet innen megfigyelni
– erről a Bakonybéli Hírmondó írt. Hozzátehetjük azt is, hogy minél kisebb a fényszennyezés, annál több égitestet láthatunk azonos méretű területén az égboltnak.
Városból érkező turisták keresik a csillagok látványát
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és Bakonybél önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a Bakonyi Csillagoségbolt Park létrehozása érdekében. A település vállalta, hogy a közvilágítás korszerűsítése során törekedni fog a fényszennyezés csökkentésére, a lámpatestek üzemmódjának átalakítására. Az asztroturizmusból eredő kereslet pedig az elmúlt években 300 százalékkal növekedett. Tehát a béliek egészségesebben élhetnek, miközben vállalkozásaik bevétele növekedhet.
- Igen, a csillagos égbolt látványa védelmet igényel, a Bakonyban is.
- A Nemzetközi Csillagoségbolt programot 2001-ben indították el, ez koordinálja és minősíti a kiemelkedő minőségű égbolttal rendelkező területeket.
- A bakonybéli Pannon Csillagda alapításakor már mérésekkel is igazolást nyert, hogy a Magas-Bakony kiváló adottságokkal rendelkezik a csillaglátvány terén.
- A 160001 Bakonybel nevű kisbolygót a Magyar Tudományos Akadémia munkatársa, Sárneczky Krisztián 2006-ban innen fedezte fel.
Bakonybél ősi települése (alapítva 1018-ban) a Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet szívében található. Kiváló minőségű éjszakai égboltja miatt itt kerül kialakításra a Pannon Csillagda Látogatóközpont és a csillagoségbolt-park
– olvasható a NASA adatbázisában.
