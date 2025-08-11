Csillagfiú és Szent Lőrinc könnyei

Alkonyodott, a Nap éppen lebukott a Tetejetlen Torony mögött, rózsaszínes, lilás ködbe burkolva a látóhatárt. Ahogy Csillagfiú ott állt, az ablakból másokat is észrevett az ezüsthajú gyermek, akik a torony melletti dombra kapaszkodtak fel. Mindannyian különféle holmikat cipeltek magukkal.

Csillagfiú az édesapja könyvtárában sok időt tölt

Fotó: Illusztráció: Medve Zoltán

– Valami történik odakinn! Megnézem, mi az! – közölte elhatározását Csillagfiú az édesapjával, aki éppen csak felnézett szemüvege felett és jóváhagyólag intett gyermekének, mielőtt lapozott volna a vaskos könyvben, amit olvasott.

Csillagfiú kíváncsisággal telve nyargalt fel a dombtetőre. Ott aztán meglepetésére együtt találta a barátait: Fájdalmat, Katát és a testvéreit és még néhány ismerős gyermeket. Pokrócra telepedve, halkan beszélgettek. Mindenki hozott valami finomságot, üvegekben italokat és apró lámpásokat, mintha sok időt akarnának a nyári éjszakában tölteni. Csillagfiú lehuppant melléjük.

– Mi történik itt és engem miért nem hívtatok? – kérdezte kissé megbántódva.

– Hááát, nem gondoltuk, hogy ez érdekel téged – húzta a szót Fájdalom, hogy időt nyerjen, mert nem igazán tudta, hogyan is mondja el, miért gyűltek össze a Tetejetlen Torony tövében.

– Valójában nem tudtuk, mit gondolsz erről és nem akartuk, hogy bánatos legyél – simogatta meg a karját Kata.

– Bánatos? De miért? – értetlenkedett Csillagfiú.

– Hát mert csillaghullás ideje van! A hulló csillagokban gyönyörködünk ma éjjel – bökte ki a kislány.

– Csillaghullááááás? Lehullanak a csillagok az Égről? – ugrott talpra Csillagfiú rémülten. A szíve össze-vissza vert.

– Persze. Ez minden évben megtörténik. Még tényleg soha nem hallottál róla? – kérdezte sajnálkozva Kata és értetlenül nézett Fájdalomra, aki immár harmadszor rúgta bokán, hogy figyelmeztesse, legyen egy kicsit együttérzőbb.

De Csillagfiú alig hallotta már. Futott, ahogyan a lába bírta, egészen a néne házikójáig. Türelmetlenül dörömbölt a vastag tölgyfaajtón.

– Na hát, mi olyan sürgős, hogy szét kell verni miatta a házat? – méltatlankodott a néne, de Csillagfiú most nem törődött a zsörtölődésével. Megragadta a kezét és kétségbeesetten hadarta: