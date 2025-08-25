augusztus 25., hétfő

Ápolástámogató Rendszer

A betegellátás új dimenziója Veszprémben

A betegellátás színvonalát nemcsak a gyógyító eljárások, hanem az ápolási munka precizitása és hatékonysága is meghatározza. A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban, valamint a hozzá tartozó társkórházakban egy olyan modern technológia állt szolgálatba, amely alapjaiban változtatja meg az ápolási dokumentáció folyamatát. Az Ápolástámogató Rendszer (ÁTR) nem csupán egy informatikai eszköz, hanem a betegbiztonság és a szakmai minőség garanciája.

Forrás: csfk.hu

Az eddig papíron vezetett ápolási feljegyzések sok időt vettek igénybe, ráadásul a többszöri adatbevitel lehetőséget adott az adminisztrációs hibákra is. Az ÁTR ezzel szemben a betegágy mellett, egy mobiltelefon méretű készülék segítségével biztosítja az adatok rögzítését. Így a vérnyomásmérés, a hőmérséklet vagy a pulzus értéke azonnal bekerül a rendszerbe, ugyanígy a gyógyszerelés, az infúziós terápia vagy akár a kötéscsere dokumentálása. Az ápoló munkáját megkönnyíti, hogy nem kell külön a nővérszobába vonulnia az adminisztráció elvégzéséhez, hanem valós időben, pontosan rögzíthet minden adatot.  A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban 100 készülék működik, amelyek az intenzív és sürgősségi osztályok kivételével valamennyi fekvőbeteg-ellátó részlegen segítik a munkát.

Forrás: csfk.hu

Az eszköz kizárólag egészségügyi feladatokra használható: képi és hangfelvétel készítésére nem alkalmas, magáncélra pedig egyáltalán nem vehető igénybe. Funkciói ugyanakkor messze túlmutatnak az egyszerű adatbevitel lehetőségén: a rendszer strukturáltan, visszakereshető módon tárolja az ápolási információkat, ezzel elősegíti a betegellátás folyamatosságát és átláthatóságát.

Országosan jelenleg 90 intézmény 235 osztályán alkalmazzák, több mint 16 000 eszköz és 3000 karszalagnyomtató áll a szakszemélyzet rendelkezésére. A rendszer használatba állt a Tapolcai Deák Jenő Kórházban, a Zirci Erzsébet Kórházban, az Ajkai Magyar Imre Kórházban, valamint a Pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelőben is.

Az Ápolástámogató Rendszer bevezetése korszakváltást jelent: gyorsabbá, pontosabbá és átláthatóbbá teszi az ápolói munkát, miközben közvetlenül hozzájárul a betegek biztonságához és az ellátás minőségéhez.

 

