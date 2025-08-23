augusztus 23., szombat

Bence névnap

Első Csopaki Polgári Piknik

A Csopaki Polgári Kör Kulturális Egyesület augusztus 23-án 10 és 21 óra között tartja első polgári piknikjét a Csopaki Üdülőfaluban.

Szilas Lilla

Délelőtt Kroó Zita Napköszöntője és a Polgári Családi Délelőtt ismertetője lesz 10 órakor, majd a beszélgetés Szakál Borostyánnal a baba-mama foglalkozásról. 11 órától az érdeklődők meghallgathatják a Budapesti Fabula Bábszínház vezetőjével, Felszeghy Tiborral folytatandó beszélgetést. Az Első Csopaki Polgári Piknik ebédidejében fellép a Metrinom Duó.

Augusztus 23-án 10 és 21 óra között rendezik meg Első Csopaki Polgári Pikniket
Fotó: csodalatosbalaton.hu

Ingyenes programokkal vár a csopaki piknik

14 órakor hivatalosan is megnyitják a csopaki Polgári Pikniket, majd Tombor Jázmin előadása következik. A délután pódiumbeszélgetésekkel folytatódik. Az esemény háziasszonya és moderátora, Mészáros Nóra fog beszélgetni a meghívott újságíró vendégekkel. Fél ötkor tarják a Mező Gábor író-olvasó találkozót, amit Kovács P. József előadóművész fellépése követ. 18 órakor érdekes politikai „kérdezz-felelek" lesz a program, majd beszélgetés Takács Zsuzsa divattervezővel, miközben divatbemutató folyik a Szalon termékeiből. A napot 20 órakor Géczi Erika és Zenész Barátai koncertje zárja. 

 

