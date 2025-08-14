Pápai rendezőt díjaztak Párizsban

A megrázó erejű dokumentumfilm a Baranya megyei Máriakéménden, a Családok Átmeneti Otthonában készült. A Csupasz Szív alkotói – Pozsgai Zsolt és Kuri Ákos – saját meggyőződésükből, minden külső finanszírozás nélkül vágtak bele a forgatásba, miután a helyszínen egy másik projekt miatt tett látogatásuk során megérintette őket az intézmény lakóinak sorsa és a dolgozók elhivatottsága.

A Csupasz Szív bemutatja a bántalmazott nőket és gyermekeiket

Forrás: Kuri Ákos

A Csupasz Szív a remény hangja

A történet középpontjában egy állapotos, hajléktalan lány áll, akinek szemszögéből ismerhetjük meg az otthon mindennapjait, lakóinak küzdelmeit és reményeit. A film bemutatja a megszállottan segítő otthonvezetőt, a fiatal fiút, aki romos házból próbál családi otthont teremteni, a lelki támogatást nyújtó orvos-papot, valamint a bántalmazott nőket és gyermekeiket. A háttérben ott húzódik Máriakéménd vallási jelentősége – a település Mária-kegyhely, amely sokak hitét és kitartását erősíti.

A film alkotói (jobbra Kuri Ákos, balra Pozsgai Zsolt) munkában.

Forrás: Kristóf Diána

A filmben közreműködött Tóth Zsuzsi színművésznő, a munkát pedig Kristóf Diána is segítette. Az operatőri feladatokat Kuri Ákos látta el. A Csupasz Szív egyszerre szól az elesettek kiszolgáltatottságáról és az emberi összetartás erejéről. Az alkotók célja, hogy felhívják a figyelmet a családok átmeneti otthonainak nélkülözhetetlen munkájára, és megmutassák: van még remény azok számára is, akiknek az élet minden lehetőséget elvett.