Egy hajléktalan lány története

Pápai rendezőt díjaztak Párizsban

Párizsban elnyerte a Legjobb dokumentumfilm díját a Csupasz Szív című magyar alkotás – jelentette be közösségi oldalán Pozsgai Zsolt rendező. Az alig két hónapja elkészült film a pápai Kuri Ákossal közös rendezésben, teljesen no-budget alapon született, mégis komoly nemzetközi elismerésben részesült.

A megrázó erejű dokumentumfilm a Baranya megyei Máriakéménden, a Családok Átmeneti Otthonában készült. A Csupasz Szív alkotói – Pozsgai Zsolt és Kuri Ákos – saját meggyőződésükből, minden külső finanszírozás nélkül vágtak bele a forgatásba, miután a helyszínen egy másik projekt miatt tett látogatásuk során megérintette őket az intézmény lakóinak sorsa és a dolgozók elhivatottsága.

Csupasz Szív címmel készített dokumentumfilmet Kuri Ákos
A Csupasz Szív bemutatja a bántalmazott nőket és gyermekeiket
A Csupasz Szív a remény hangja

A történet középpontjában egy állapotos, hajléktalan lány áll, akinek szemszögéből ismerhetjük meg az otthon mindennapjait, lakóinak küzdelmeit és reményeit. A film bemutatja a megszállottan segítő otthonvezetőt, a fiatal fiút, aki romos házból próbál családi otthont teremteni, a lelki támogatást nyújtó orvos-papot, valamint a bántalmazott nőket és gyermekeiket. A háttérben ott húzódik Máriakéménd vallási jelentősége – a település Mária-kegyhely, amely sokak hitét és kitartását erősíti.

A film alkotói (jobbra Kuri Ákos, balra Pozsgai Zsolt) munkában. 
A filmben közreműködött Tóth Zsuzsi színművésznő, a munkát pedig Kristóf Diána is segítette. Az operatőri feladatokat Kuri Ákos látta el. A Csupasz Szív egyszerre szól az elesettek kiszolgáltatottságáról és az emberi összetartás erejéről. Az alkotók célja, hogy felhívják a figyelmet a családok átmeneti otthonainak nélkülözhetetlen munkájára, és megmutassák: van még remény azok számára is, akiknek az élet minden lehetőséget elvett.

 

