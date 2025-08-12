A darázscsípés nem tréfa – Életet ment, ha ezt tudod a rovarfészkekről, az irtásról

Hívj szakembert a méhekhez, a darázsinvázióhoz! – ez a legfontosabb, amit tudni kell. Ugyanis bármennyire hasznos beporzók, az emberi életre veszélyt jelenthetnek ezek a rovarok. S ugyan nem a tűzoltóság az illetékes, ha megjelennek otthonunkban, de az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hívta fel a figyelmet megjelenésükre, a tudnivalókra. Veszprém vármegyei tapasztalatok is erre ösztönözhették a tűzoltókat. Ugyanis minden évben riasztják őket olyan tűzesetekhez, amelyek házilag készített füstölő miatt keletkeztek, azért, mert házilag próbált meg valaki darazsakat irtani. Ezt ne tedd!

A darázsirtás és a méhek befogása nem a tűzoltók feladat és házilag sem érdemes nekiállni, mert a darázs- és a méhcsípés életveszélyes is lehet.

Forrás: Illusztráció/ OKF, Varga Zoltán

Darázs, méh és az életmentő tudás

A darázs és a méh nem játékból támad, ha megzavarjuk a fészküket, védekezni fognak, méghozzá agresszíven.

A darazsak eltávolítása és a méhek befogása nem a katasztrófavédelem feladata.

Előfordult már óvodáknál, iskoláknál és közintézményeknél, hogy a fészkek eltávolításában tűzoltók is segítették az erre képzett szakember munkáját, de ezeket a helyzeteket darázsirtással foglalkozó szakemberek, illetve az erre vállalkozó méhészek tudják biztonságosan és szakszerűen megoldani.

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület honlapján megtaláljuk, kik azok, akik ilyen helyzetben segíteni tudnak.

A sufnituning semmi jóra nem vezet. Ugyan a boltokban számos rovarirtó kapható, de ezeket darázsfészekhez ne használd, mert a feldühödött rovarok rád támadhatnak!

Amennyiben darázsfészket találsz, minden esetben fordulj szakemberhez!

Ha allergiás vagy a rovarcsípésre, mindig legyen nálad az orvos által felírt adrenalininjekció vagy antihisztamin-tabletta!

Csípés esetén haladéktalanul fordulj orvoshoz, mert az allergiás reakció súlyos, akár életveszélyes állapotot is okozhat!

Soha ne késlekedj a segítségkéréssel!

Mire figyelj?