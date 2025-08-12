augusztus 12., kedd

Méhészet

1 órája

A darázscsípés nem tréfa – Életet ment, ha ezt tudod a rovarfészkekről, az irtásról

BEEkattanunk, ha házilag próbálsz minket kilakoltatni! Így hívta fel a figyelmet egy szójáték révén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a darázs és a méhek okoztak veszélyekre. Életet ment a tudás, az, ha tudjuk, hogy lehet felismerni a fészkeket, mit kell tenni, ha arra gyanakszunk, rovarok költöztek otthonunkba.

Hívj szakembert a méhekhez, a darázsinvázióhoz! – ez a legfontosabb, amit tudni kell. Ugyanis bármennyire hasznos beporzók, az emberi életre veszélyt jelenthetnek ezek a rovarok. S ugyan nem a tűzoltóság az illetékes, ha megjelennek otthonunkban, de az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hívta fel a figyelmet megjelenésükre, a tudnivalókra. Veszprém vármegyei tapasztalatok is erre ösztönözhették a tűzoltókat. Ugyanis minden évben riasztják őket olyan tűzesetekhez, amelyek házilag készített füstölő miatt keletkeztek, azért, mert házilag próbált meg valaki darazsakat irtani. Ezt ne tedd!

A darázsirtás és a méhek befogása nem a tűzoltók feladat és házilag sem érdemes nekiállni, mert a darázs- és a méhcsípés életveszélyes is lehet.
Darázs, méh és az életmentő tudás

  • A darázs és a méh nem játékból támad, ha megzavarjuk a fészküket, védekezni fognak, méghozzá agresszíven.
  • A darazsak eltávolítása és a méhek befogása nem a katasztrófavédelem feladata.
  • Előfordult már óvodáknál, iskoláknál és közintézményeknél, hogy a fészkek eltávolításában tűzoltók is segítették az erre képzett szakember munkáját, de ezeket a helyzeteket darázsirtással foglalkozó szakemberek, illetve az erre vállalkozó méhészek tudják biztonságosan és szakszerűen megoldani. 
  • Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület honlapján megtaláljuk, kik azok, akik ilyen helyzetben segíteni tudnak.
  • A sufnituning semmi jóra nem vezet. Ugyan a boltokban számos rovarirtó kapható, de ezeket darázsfészekhez ne használd, mert a feldühödött rovarok rád támadhatnak!
  • Amennyiben darázsfészket találsz, minden esetben fordulj szakemberhez!
  • Ha allergiás vagy a rovarcsípésre, mindig legyen nálad az orvos által felírt adrenalininjekció vagy antihisztamin-tabletta!
  • Csípés esetén haladéktalanul fordulj orvoshoz, mert az allergiás reakció súlyos, akár életveszélyes állapotot is okozhat!
  • Soha ne késlekedj a segítségkéréssel!

Mire figyelj?

  • Ha furcsa, kaparászó hangokat hallasz a falból.
  • Ha beázáshoz hasonló foltok jelennek meg a plafonon, ott, ahol ez meglepő.
  • Ha akár csak pár darazsat látsz a házad mellett, például egy a falon lévő rés közelében.
  • A darazsak a fészket gyakran rejtett helyeken építik, például a padláson, az eresz alatt, a fák ágain vagy a bokrokban.
     

 

 

 

