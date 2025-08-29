augusztus 29., péntek

Csúfos bukás

Magyar narancs a Balatonnál

Címkék#déligyümölcs#éghajlat#termesztés

1948 tavaszán merült fel az elképzelés, hogy a magyar lakosság déligyümölcs-igényét legalább részben hazai termesztésből kellene fedezni. Az indoklás szerint ezek a növények képesek elviselni a hideget, csak hozzá kell szoktatni őket a klímához. Ráadásul az így „hozzászoktatott” délszaki növények a megszerzett alkalmazkodóképességet az utódaiknak is továbbörökítik.

Veol.hu

A nagyüzemi magyar déligyümölcs-termesztés megszervezésével és a kísérletek vezetésével Porpáczy Aladárt, a Fertődi Kísérleti Gazdaság kutatóját bízták meg, aki azonnal hozzá is látott a munkához. A gazdaság mellett az ország több pontján is vetettek magokat, így 1949 tavaszán például Balatonföldváron is kihajtott a szabadföldi citrom. A hideghez való fokozatos szoktatás mellett a szovjetektől vették át az úgynevezett „árkos ültetés” módszerét is: a növényeket lövészárokszerű, hosszúkás mélyedésekbe telepítették, amelyek védelmet nyújtottak a szelektől, télen pedig szénával kitömve a fagy ellen is óvták őket – olvasható a toretro.hu oldalán.

Sajnos a déligyümölcsök nem bírták a hazai hideget
Fotó: Bauer Sándor/Fortepan
Fotó: Bauer Sándor/Fortepan

Az egy méter mély árkok nemcsak Tihanyban és Akaliban bukkantak fel, hanem Túrkevén és Villányban is. 1951-re a módszerrel már két kataszteri holdat műveltek, 1952-ben pedig tovább terjeszkedtek Keszthely és Badacsony irányába. Az eredmények azonban kudarcosak voltak: míg 1951-ben 3500 kiültetett oltvány fagyott el, egy évvel később már több mint 13 000 pusztult el. A forgatókönyv minden évben ugyanaz volt: a nyáron termést hozó növények télen elfagytak, így a telepítést újra és újra elölről kellett kezdeni.

A déligyümölcsök „szüretelése”

A „szüret” már megrendezett komédia volt. A környékről összegyűjtött, magánházaknál dézsában nevelt citrom- és narancsfákat az Eszterházyak egykori pálmaházában teleltették át. Gondos időzítéssel elérték, hogy a fák egyszerre érjenek, majd dézsástul a földbe ásták őket, mintha valódi fasort alkotnának. Így a kívülállónak úgy tűnt, mintha a citrusfák a szabad ég alatt teleltek volna ki, és nyárra bő termést hoztak volna. A szovjet tanácsadók és a hazai „szakértők” ámulva jártak végig a narancsban és citromban pompázó, ám mesterségesen megrendezett ligeten.

A nyugat felé folyamatosan bizonyítani akaró szocialista kormány bőségesen finanszírozta a kísérleteket. A források egy része valóban értelmes nemesítési programokat és egy szörpüzem létrehozását támogatta, így a citrusálmok üldözése nem volt teljesen hiábavaló. Végül azonban öt évnyi próbálkozás után, 1953-ban hivatalosan is kimondták: Magyarország éghajlatán a déligyümölcs-termesztés csak aránytalanul magas költségek árán volna fenntartható, ezért nem érdemes tovább folytatni. A felhagyott területek helyreállítása még több mint egy évig tartott.

 

