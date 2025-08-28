augusztus 28., csütörtök

A demencia korai felismerése kulcsfontosságú

A demencia mára nemcsak világszerte, hanem Magyarországon is tömegeket érintő népbetegséggé nőtte ki magát: jelenleg közel 60 millió ember küzd vele a világszerte, míg hazánkban 200–250 ezer fő él valamilyen neurokognitív zavarral. A 65 év felettiek körében nagyjából minden ötödik ember találkozik a betegség tüneteivel.

Noha az Alzheimer-kór és más neurokognitív betegségek ma még nem gyógyíthatók, a kutatások szerint a korai felismerés és a célzott életmódbeli változtatások akár 45%-kal mérsékelhetik a demencia kialakulásának kockázatát, valamint több évvel elhalaszthatják a tünetek megjelenését.

A demencia korai felismerése kiemelten fontos.
A demencia megelőzése

Budapesten megnyílt Magyarország első, a demencia korai felismerésére, megelőzésére és kezelésére specializálódott komplex központja, a Liv Duna Medical Center Neurokognitív Központja. Egyedülállóan ötvözi a korszerű diagnosztikát, a nemzetközi szakmai irányelveket és a személyre szabott életmódprogramokat. Öt egymásra épülő szolgáltatáscsomagja a szűrővizsgálatoktól a genetikai feltérképezésen át a személyre szabott intervencióig nyújt segítséget, így a szakértők teljes képet kapnak az idegrendszer állapotáról és a jövőbeni kockázatokról.

A demencia korai felismerése kulcsfontosságú. Minél előbb kezdődik a prevenció, annál nagyobb az esély arra, hogy hosszú éveken át megőrizzük a szellemi teljesítőképességet és az önállóságot

– hangsúlyozta Prof. Dr. Kamondi Anita, a program orvosszakmai vezetője. 

Kiknek ajánlott a vizsgálat?

A központ szolgáltatásai minden élethelyzetben hasznosak lehetnek. Elérhetők azok számára is, akiknek jelenleg nincs kognitív problémájuk, de szeretnék felmérni egyéni kockázatukat. Ajánlott azoknak is, akik már tapasztalnak gondolkodási vagy emlékezeti panaszokat, illetve azoknak, akik enyhe kognitív zavarral vagy demenciával élnek, és szakértői véleményt keresnek a diagnózis vagy a terápia pontosításához. Lehetőség van a genetikai háttér vizsgálatára a demencia kialakulási kockázatának felmérésére, valamint személyre szabott, a betegség megelőzését célzó program kidolgozására.

A témáról részletesebben a mindmegette.hu-n olvashatnak.

 

