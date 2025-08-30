augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Elismerés

1 órája

Jelöléseket várnak az idei Hornig- és Polinszky-díjra

Címkék#Magyar Tudomány Napja#javaslat#Szociális Munka Napja#Hornig-díj#Polinszky-díj

Szeptember 30-ig várják a javaslatokat, hogy kinek adományozzák idén a Polinszky-díjat és a Hornig-díjat.

Veol.hu

Az díjak adományozását kezdeményezheti bármely Veszprémben bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személy vagy veszprémi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Jelöléseket várnak az idei Hornig- és Polinszky-díjra
Fotó: Pixabay

Kiket jelölhetnek a díjakra?

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásban vagy a szociálisan rászorulók támogatását vállaló civil szervezetekben, társadalmi szervezetekben tevékenykedő, Veszprémben kiemelkedő érdemeket szerzett személyek munkájának elismerésére Hornig-díjat adományoz. A Hornig-díjat Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján, a polgármester vagy személyes megbízottja a „Szociális Munka Napja” alkalmából adja át.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a műszaki, természettudományos vagy gazdasági területen Veszprémben kiemelkedő érdemeket szerzett személyek munkájának elismerésére Polinszky-díjat adományoz. A Polinszky-díjat Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján a polgármester vagy személyes megbízottja a „Magyar Tudomány Napja” alkalmából adja át.

Hol lehet leadni a javaslatokat?

A személyre szóló javaslatokat indoklással együtt, a felterjesztő nevének és bejelentett veszprémi címének megjelölésével 2025. szeptember 30-ig szükséges elküldeni a [email protected] címre, vagy leadni Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Polgármesteri Kabinetirodájában, melynek címe 8200 Veszprém, Óváros tér 9. (II. em. 201/C szoba).

 

