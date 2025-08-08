A dobozok, a szatyrok és a „majd jó lesz valamire” legendája

Régen természetes volt, hogy semmit sem dobunk ki. A szatyrot összehajtva, a dobozt kiöblítve, a doboz dobozát pedig a szekrény tetejére rakva tettük el – „majd jó lesz valamire”. Volt otthon egy külön hely az ilyeneknek. Vagyis... nem volt. Csak egy felső polc, egy kanapé belseje, egy ágy alatti rejtek. A dobozok elfoglalták, ami volt, és senkit sem zavart. A rend fogalma más volt: nem az volt a kérdés, hogy van-e hely, hanem hogy elfér-e még egy.

A dobozok sokszor nem a rendet, hanem az előrelátást jelentették

Dobozok, amiket sosem használtunk újra

Aztán valami megváltozott. Ma már inkább a kevesebb a több. Egyforma műanyag dobozok, egymásba passzolva, minden blokkal felcímkézve. Mert a „majd jó lesz” helyett inkább azt mondjuk: most legyen jó, és kidobjuk, ami nem az. Ami nem illik a többihez. Ami nem fér egymásba. Nem vagyunk pazarlóbbak, csak másra készülünk. Már nem minden eshetőségre, hanem arra az egyre, ami valóban bekövetkezhet. A biztonságot ma már nem a megtartott tárgyak adják. Hanem az, ha tudjuk, hogy mi az, amit nyugodt szívvel elengedhetünk.