augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pakolási reflex

49 perce

A dobozok, a szatyrok és a „majd jó lesz valamire” legendája

Címkék#doboz#otthon#rend#szatyor

A dobozok, szatyrok és a „majd jó lesz valamire” tárgyak nem a rendről szóltak, hanem a biztonságérzetről. Ma már más logikával pakolunk.

Balogh Rebeka

Régen természetes volt, hogy semmit sem dobunk ki. A szatyrot összehajtva, a dobozt kiöblítve, a doboz dobozát pedig a szekrény tetejére rakva tettük el – „majd jó lesz valamire”. Volt otthon egy külön hely az ilyeneknek. Vagyis... nem volt. Csak egy felső polc, egy kanapé belseje, egy ágy alatti rejtek. A dobozok elfoglalták, ami volt, és senkit sem zavart. A rend fogalma más volt: nem az volt a kérdés, hogy van-e hely, hanem hogy elfér-e még egy.

A dobozok sokszor nem a rendet, hanem az előrelátást jelentették. Forrás: Illusztráció / ChatGPT
A dobozok sokszor nem a rendet, hanem az előrelátást jelentették
Forrás: illusztráció / ChatGPT

Dobozok, amiket sosem használtunk újra

Aztán valami megváltozott. Ma már inkább a kevesebb a több. Egyforma műanyag dobozok, egymásba passzolva, minden blokkal felcímkézve. Mert a „majd jó lesz” helyett inkább azt mondjuk: most legyen jó, és kidobjuk, ami nem az. Ami nem illik a többihez. Ami nem fér egymásba. Nem vagyunk pazarlóbbak, csak másra készülünk. Már nem minden eshetőségre, hanem arra az egyre, ami valóban bekövetkezhet. A biztonságot ma már nem a megtartott tárgyak adják. Hanem az, ha tudjuk, hogy mi az, amit nyugodt szívvel elengedhetünk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu