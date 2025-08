Elköszönt Anna doktornő Ajkától és Veszprémtől

Közel két év szolgálat után augusztus végén elköszön Ajka 5. és 8., valamint Veszprém 10. számú háziorvosi körzetének betegeitől Anna doktornő, aki ezekben a közösségekben nem csupán orvosként, hanem emberként is maradandót alkotott. Bár júniusban Veszprémben is lehetőséget kapott egy nyugdíjba vonult orvos helyén, szeptembertől visszatér az eredeti háziorvos, így Anna doktornő onnan is elbúcsúzott. Korábban fél éven át Nagyvázsonyban helyettesített, ahol szintén elköszönt a betegektől – írta az Éld át Facebook-oldalán.

Elbúcsúzott Anna doktornő a várostól

Fotó: éld át facebook

Elbúcsúzott megható visszaemlékezésekkel a doktornő

– Ez a búcsú most nehéz – fogalmaz a doktornő. – Mert ezekben a hónapokban nem csak orvosként voltam jelen, hanem emberként is. Meghallgattam, vigasztaltam, segítettem, amiben tudtam — és cserébe olyan szeretetet, elfogadást és bizalmat kaptam, amit sosem fogok elfelejteni.

Megható visszajelzést is megosztott egyik volt páciensétől, aki így fogalmazott:

„Sérülések százait hordom magamban, miközben úgy kell tennem, mintha én lennék a világ legboldogabb embere. Eddig legalább úgy éreztem, hogy valaki kézen fog, és azt mondja: nem vagy egyedül.” A doktornő jelenleg három gyermek édesanyja, férjével közösen egy családi utazási irodát is működtet Balatonkenesén. Mint írja, az orvoslás továbbra is örök hivatása marad, és hosszútávú helyettesítési lehetőséget keres, lehetőleg 50–60 kilométeren belül.

A doktornő teljes posztja az Éld át facebook oldalon olvasható.