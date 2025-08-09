Országos EESZT-hiba: nem lehet kiváltani a receptre felírt gyógyszereket

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér (EESZT) továbbra is elérhetetlen, miután péntek délután leállt. A rendszer kiesése miatt a betegek jelenleg csak kézzel kiállított receptekkel tudják kiváltani gyógyszereiket.

Forrás: Pixabay

Leállt az EESZT rendszer

A rendszer péntek délután állt le, de a patikákban már órákkal korábban tapasztalták a problémát. Hasonló eset legutóbb júliusban fordult elő, amikor az EESZT szolgáltatásai akadoztak, és csak részlegesen voltak elérhetők. Az EESZT ügyfélszolgálata szerint dolgoznak a hiba elhárításán, de nem tudják pontosan, hogy várhatóan meddig fog tartani a leállás. Hozzátették, hogy valószínűleg az egész országot érinti a probléma. Ezen a portálon kívül a magyarorszag.hu esetében szintén fennáll az akadozás, a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) azonban a tegnapi leállás után helyreállt.