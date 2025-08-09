1 órája
Országos EESZT-hiba: nem lehet kiváltani a receptre felírt gyógyszereket
Péntek délután óta nem működik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér (EESZT), az oldal jelenleg sem elérhető. Az ügyfélszolgálat tájékoztatása szerint dolgoznak a probléma megoldásán, de egyelőre nem tudják megmondani, meddig tarthat a leállás. A magyarorszag.hu oldalon is fennakadások tapasztalhatók, ugyanakkor a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) szolgáltatásai már újra működnek.
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér (EESZT) továbbra is elérhetetlen, miután péntek délután leállt. A rendszer kiesése miatt a betegek jelenleg csak kézzel kiállított receptekkel tudják kiváltani gyógyszereiket.
Leállt az EESZT rendszer
A rendszer péntek délután állt le, de a patikákban már órákkal korábban tapasztalták a problémát. Hasonló eset legutóbb júliusban fordult elő, amikor az EESZT szolgáltatásai akadoztak, és csak részlegesen voltak elérhetők. Az EESZT ügyfélszolgálata szerint dolgoznak a hiba elhárításán, de nem tudják pontosan, hogy várhatóan meddig fog tartani a leállás. Hozzátették, hogy valószínűleg az egész országot érinti a probléma. Ezen a portálon kívül a magyarorszag.hu esetében szintén fennáll az akadozás, a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) azonban a tegnapi leállás után helyreállt.
Többeknek duplán vonták le a pénzt a számlájáról az egyik legnagyobb banknál