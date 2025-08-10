Ismét elérhető az EESZT, ki lehet váltani az e-recepteket

Ahogyan beszámoltunk róla, péntek délután elérhetetlenné vált az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér (EESZT), és a magyarorszag.hu oldalon is fennakadások voltak.

EESZT: helyreállt a rendszer, ki lehet váltani az e-recepteket

Forrás: Pixabay

Takács Péter tájékoztatása szerint hardverhiba okozta a leállást, és a rendszer nagy része már szombatra helyreállt, majd vasárnapra az EESZT működése is újra hibamentessé vált.