3 órája
Ismét elérhető az EESZT, ki lehet váltani az e-recepteket
"Az EESZT újra zavartalanul működik, az e-receptek kiváltásának nincs akadálya" – jelentette be Takács Péter egészségügyi államtitkár a Facebook-oldalán vasárnap.
Ahogyan beszámoltunk róla, péntek délután elérhetetlenné vált az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér (EESZT), és a magyarorszag.hu oldalon is fennakadások voltak.
EESZT: helyreállt a rendszer
Takács Péter tájékoztatása szerint hardverhiba okozta a leállást, és a rendszer nagy része már szombatra helyreállt, majd vasárnapra az EESZT működése is újra hibamentessé vált.
