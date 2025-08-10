augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Hardverhiba történt

1 órája

Ismét elérhető az EESZT, ki lehet váltani az e-recepteket

"Az EESZT újra zavartalanul működik, az e-receptek kiváltásának nincs akadálya" – jelentette be Takács Péter egészségügyi államtitkár a Facebook-oldalán vasárnap.

Ahogyan beszámoltunk róla, péntek délután elérhetetlenné vált az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér (EESZT), és a magyarorszag.hu oldalon is fennakadások voltak.

EESZT: helyreállt a rendszer, ki lehet váltani az e-recepteket
EESZT: helyreállt a rendszer

Takács Péter tájékoztatása szerint hardverhiba okozta a leállást, és a rendszer nagy része már szombatra helyreállt, majd vasárnapra az EESZT működése is újra hibamentessé vált.

 

