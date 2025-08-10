Egy elhagyatott egészségház, ami még ma is nagy szolgálatot tehetne (+ galéria)

„Az egykori egészségház bezárás után. Az épület állapota leromlott, átköltözött egy modernebbe. Később a hajléktalanok teljesen szétszedték az épületet, belakták. Ma lezárva várja a további sorsát” – írja az urbex fotós.

Az egykori egészségház bezárás után

Fotó: Magyarország elhagyottan - BCO urbex / Facebook

Egy elfeledett egészségház

A képeket végignézegetve nincs is olyan rossz állapotban az épület, vagyis egy kisebb felújítás után akár még használható is lenne. A kommentelők között többen visszaemlékeztek arra az időszakra, mikor még működött a hely: