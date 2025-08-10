Urbex
2 órája
Egy elhagyatott egészségház, ami még ma is nagy szolgálatot tehetne (+ galéria)
Magyarország elhagyottan - BCO urbex fotósa ezúttal egy magára hagyott egészségházat talált, mely még menthető állapotban van.
„Az egykori egészségház bezárás után. Az épület állapota leromlott, átköltözött egy modernebbe. Később a hajléktalanok teljesen szétszedték az épületet, belakták. Ma lezárva várja a további sorsát” – írja az urbex fotós.
Egy elfeledett egészségház
A képeket végignézegetve nincs is olyan rossz állapotban az épület, vagyis egy kisebb felújítás után akár még használható is lenne. A kommentelők között többen visszaemlékeztek arra az időszakra, mikor még működött a hely:
- „...az orvosok, nővérkék, recepción dolgozók erőn felül teljesítettek és egyetlen rossz emlékem sincs pedig megjártam néhány részleget.”
- „Nagyon jó volt! Volt patika, optikus, bankautomata, szóval volt minden ami kellett!”
- „Itt dolgoztam 30 éve a sebészeten”
- „Ezen a folyosón rodeóztam tolókocsival, mikor gipszbe volt a lábam 25 évvel ezelőtt”
Egy elhagyatott egészségház, ami még ma is nagy szolgálatot tehetneFotók: Magyarország elhagyottan - BCO urbex / Facebook
