augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Urbex

43 perce

Egy elhagyatott egészségház, ami még ma is nagy szolgálatot tehetne (+ galéria)

Címkék#urbex#emlék#egészségház

Magyarország elhagyottan - BCO urbex fotósa ezúttal egy magára hagyott egészségházat talált, mely még menthető állapotban van.

Veol.hu

„Az egykori egészségház bezárás után. Az épület állapota leromlott, átköltözött egy modernebbe. Később a hajléktalanok teljesen szétszedték az épületet, belakták. Ma lezárva várja a további sorsát” – írja az urbex fotós. 

Az egykori egészségház bezárás után
Az egykori egészségház bezárás után
Fotó: Magyarország elhagyottan - BCO urbex / Facebook

Egy elfeledett egészségház 

A képeket végignézegetve nincs is olyan rossz állapotban az épület, vagyis egy kisebb felújítás után akár még használható is lenne. A kommentelők között többen visszaemlékeztek arra az időszakra, mikor még működött a hely: 

  • „...az orvosok, nővérkék, recepción dolgozók erőn felül teljesítettek és egyetlen rossz emlékem sincs pedig megjártam néhány részleget.”
  • „Nagyon jó volt! Volt patika, optikus, bankautomata, szóval volt minden ami kellett!”
  • „Itt dolgoztam 30 éve a sebészeten”
  • „Ezen a folyosón rodeóztam tolókocsival, mikor gipszbe volt a lábam 25 évvel ezelőtt”

Egy elhagyatott egészségház, ami még ma is nagy szolgálatot tehetne

Fotók: Magyarország elhagyottan - BCO urbex / Facebook

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu