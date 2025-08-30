Az egészségügyi dolgozókat is súlyos adóemeléssel sújtaná a Tisza-csomag

A Tisza-adó jelentős többletterhet róna az egészségügyi dolgozókra is. A napokban nyilvánosságra került dokumentum szerint Magyar Péterék kormányra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos személyi jövedelemadót, és progresszív rendszert vezetnének be, ami az egészségügyi dolgozókat is érintené.

Az egészségügyi dolgozókat is célba vette a Tisza Párt

Forrás: Depositphotos

Az egészségügyi dolgozókat jelentős hátrány érné

Az új szabályozás évi ötmillió forint jövedelemig meghagyná a jelenlegi 15 százalékos kulcsot, ötmillió és 15 millió között azonban 22 százalékos adókulcsot alkalmazna, míg a 15 millió fölött keresőkre 33 százalékos teher vonatkozna.

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint Veszprém vármegyében a humánegészségügyi és szociális ellátásban, közfoglalkoztatottak nélkül dolgozók átlagos nettó bére 487 368 forint, ami 703 067 forintos bruttó bérnek felel meg.

• Fizikai foglalkozásúak: nettó 313 132 forint (bruttó 451 242 forint)

• Szellemi foglalkozásúak: nettó 528 814 forint (bruttó 762 966 forint)

A veszprémi átlagbér után jelenleg mintegy 105 ezer forint személyi jövedelemadót fizetnek havonta. Az új rendszerben, a 22 százalékos kulcs miatt, ez az összeg több mint 128 ezer forintra emelkedne. Ez havi szinten több mint 23 ezer forint, éves szinten pedig közel 280 ezer forint plusz teher a munkavállalók számára. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a Tisza-csomag súlyos következményekkel járhat: a megnövekedett adóterhek miatt a magasan képzett egészségügyi dolgozók elvándorlása felerősödhet. Ez visszavetné azt a stabilizációt és növekedést, amely 2010 óta jellemzi az orvosi pályát, és veszélybe sodorná az elmúlt másfél évtized eredményeit.