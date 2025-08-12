augusztus 12., kedd

Álomotthon a Bakony szívében

20 perce

Eladó ház meseszép vidéken, ami lázba hozta az internetet (galéria)

Egy műemlék jellegű parasztházért rajonganak a hozzászólók. Van, aki azonnal beleszeretett, mások inkább a magas ár felett töprengenek, de abban szinte mindenki egyetért, hogy a Bakony szívében ritkán bukkan fel ilyen idilli otthon. Magas az ára, de a szeptemberben induló támogatási programmal könnyen kiegészíthető a pénztárca, és a miénk lehet az eladó ház.

Csizi Péter

Van egy ház a Bakony délnyugati lejtőin, Magyarpolány Európa Nostra-díjas utcájában, amely mostanra nemcsak a falu, hanem az online közösségek figyelmét is magára vonta. Az ingatlanvadász-Balaton északi part Facebook-oldalra sorra érkeznek a poszt alá a reakciók, amelyben legtöbben hangot adnak elismerésüknek az eladó ház láttán.

Eladó ház Magyarpolányban, csendes, vidéki környezetben, meseszép kerttel
Eladó ház Magyarpolányban, csendes, vidéki környezetben, meseszép kerttel 
Fotó: ingatlan.com

Az eladó ház fotóit látva a közösségi oldalon egymást érik a rajongó megjegyzések

A képek alapján nem nehéz kitalálni, miért váltott ki ekkora lelkesedést. A 1903-ban épült, felújított parasztház belseje egyszerre árasztja a régi idők báját és a modern kényelem érzetét. A cserépkályha, a vastag kőfalak és a portugál csempék mind hozzájárulnak ahhoz a hangulathoz, amelyről sok hozzászóló álomotthonként beszél. Akadt, aki a kertre hívta fel a figyelmet: rózsák, levendula, gyümölcsfák és egy árnyas dióliget teszi teljessé a képet. Másokat inkább az foglalkoztatott, miért válik meg valaki egy ilyen idilli helytől: „Mi lehet az oka, hogy egy ennyire idilli otthontól megválnak vajon?” – tette fel a kérdést egy kommentelő.

A hozzászólások sorából egyértelműen kirajzolódik: ez a ház nem csupán egy ingatlan, hanem sokak szemében egy beteljesült álom. Vagy ahogy az egyik vélemény frappánsan összefoglalta: „Ez úgy, ahogy van, gyönyörű.”

Van, aki egyszerűen csak ennyit írt: „Gyönyörű!”, más pedig tréfásan megjegyezte: „Csak az a 145 millió hiányzik – mármint nekem, hogy megvehessem!”

Egy magyarpolányi meseszép ingatlan

Fotók: ingatlan.com

Az Otthon Start program úgy van kitalálva, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén akár 150 millió forint is felvehető, tehát egy 145 milliós ház, mint ez a Veszprém vármegyei ingatlan, teljes mértékben finanszírozható belőle. Néhány egyszerű feltétel szükséges hozzá:

  • 41 év alatti házaspárok
  • Legalább egy meglévő vagy vállalt gyermekkel
  • Az egyik félnek minimum 2 éves tb-jogviszonya legyen (folyamatos, legfeljebb 30 nap megszakítással)

Mire lehet fordítani?

  • Első közös lakás/ház vásárlására
  • Új vagy használt ingatlanra is
  • Bővítésre, korszerűsítésre

Mennyit lehet felvenni?

  • Alapösszeg: 50–150 millió Ft
  • A 150 milliós felső határ legalább 3 gyermek vállalásánál vagy megléténél érhető el

Kamat: fix 3% a teljes futamidőre 

Önerő: minimum 10%

Tőkeelengedés: minden megszületett gyermeknél csökken a tartozás – a 3. gyermeknél akár a teljes fennálló hitelt elengedhetik.
Ha egy házaspár 3 gyermekkel (vagy ennyit vállalva) pályázik, a 145 milliós vételárra a teljes összeget felveheti az Otthon Start programból, így minimális önerővel és kedvező törlesztővel költözhet egy ilyen, történelmi hangulatú, teljesen felújított parasztházba.

 

 

