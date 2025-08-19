augusztus 19., kedd

E-roller: szigorú szabályok 2026-tól

Kötelező lesz a bukósisak, a felelősségbiztosítás, és tilos lesz utast szállítani bármilyen elektromos rollerrel.

Veol.hu

Az elektromos rollerek egyre nagyobb térnyerésével egyre több a baleset, mivel a rolleresek nagy része nem tartja be a szabályokat. 2026-ra szigorítások lépnek életbe, hogy visszaszorítsák a tragédiák számát. 

2026-tól tilos lesz utast szállítani elektromos rollereken
Fotó: MTI

Csörgő László vezetéstechnikai tréner a Hír TV-nek elmondta, hogy a balesetek gyakorisága amiatt nő, mert a rolleresek figyelmetlenek és száguldoznak a járművekkel. A járdán nagy sebességgel közlekednek, majd az útra körültekintés nélkül hajtanak rá. Nem ismerik, illetve nem tartják be a közlekedési szabályokat, emiatt kellett lépni az ügyben. 

Szigorítják az elektromos roller használatának szabályait 

Csörgő László elmondta, hogy a tervezet elkészült, be lett adva, és valószínűleg 2026-ban elfogadják, illetve be is vezetik. A jogszabályalkotók az e-rollereket két kategóriába fogják sorolni az új KRESZ szerint:

  • 1. kategória: kis teljesítményű rollerek, amelyek maximum 25 km/h sebességgel tudnak haladni; az alsó életkorhatár a használatuknál 12 év lesz
  • 2. kategória: nagyobb teljesítményű rollerek, melyek maximum 45 km/h sebességgel haladhatnak; 14 éves kortól használhatóak; a rájuk vonatkozó szabályok a segédmotoros kerékpárra vonatkozókkal fognak megegyezni; járdán nem használhatóak, csak kerékpárúton vagy közúton; kötelező lesz a bukósisak-használat és kötelező lesz rájuk felelősségbiztosítást kötni

Emellett mindkét kategóriában tilos lesz az utasszállítás a rollereken. 

 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
