Egy elhagyatott tábor a Balatonnál, amit lassacskán körbeölel a természet

A Balaton északi partján, elrejtve az erdő ölelésében, áll egy ifjúsági tábor, melyről már csak kevesen tudnak. Pedig nem is olyan régen még gyerekzsivajtól és zenés ébresztőtől volt hangos. Napközben röplabda- és pingpongmeccsek zajlottak, esténként pedig disco és papír rókavadászat dobogtatta meg a fiatalok szívét. Ma már csak a pókhálók figyelik némán az elfeledett épületeket, ahogy a természet visszafoglalja azt magának.

A csend visszhangzik: elfeledett balatoni tábor, ahol megállt az idő

Fotó: kalandzona.blog.hu

Faházak és emlékek –egy elfeledett üdülő, ahol ma már csak a csend a vendég

A tábort feltehetően az Óbudai Egyetem (korábban Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskola) tartotta fenn a ’70-es–’90-es években, és főként hallgatók, dolgozók, valamint azok gyermekei tölthettek itt nyarakat. A retro berendezés – linóleumpadló, barna csíkos ágytakarók, fából készült asztalok – ma már csak egy kor lenyomata, de akkoriban a pihenés és az összetartozás színtere volt.

A tábor területén 17 kisebb és 2 nagyobb faház sorakozik, az utóbbiak a tanároknak vagy kísérőknek nyújtottak szállást. A helyhez tartozott egy elsősegély-faház, büfé, színpad, csocsó- és pingpongasztalok, sőt még tollaslabda-pálya is. A főépület, az egykori étkező, ma már csak romjaiban emlékeztet arra, hogy valaha itt közös étkezések, játékok és közösségi programok zajlottak. Az egykori élet nyomait azonban még fellelhetjük: otthagyott poharak, megsárgult társasjátékok, kifakult focilabda, összefirkált falak.

Az idő megállt, a természet pedig lassan visszafoglalta, amit valaha emberek laktak be

Fotó: Yvette Urbex

Egy korábbi táborozó így emlékezik vissza:

„Édesapám vitte a gyerekeket ide Ikarus busszal, én is itt töltöttem jó néhány nyarat az A-faházban. A pingpongasztal versenyei, a tollas a fenyők között, a disco… Szinte hallom újra a hangokat. Most már csak a csend.”

A mindennapokat szobaszemle és balatoni kiruccanások színesítették. A röplabdapálya homokja ma már gazos, a pályák üresek, az ülőhelyek elkorhadtak, de a helyszín még mindig mesél.

A '80–90-es évek hangulata fogadja a néhány urbexes vendéget

Fotó: kalandzona.blog.hu

A koronavírus-járvány hozta el a végső csendet: 2020 óta a tábor zárva maradt, és úgy tűnik, senki nem tért vissza. Nem kísérik már táborozók a vonatokat, nincs esti utóvacsora, és a színpad is néma. A büfé ablaka nem nyílik, a fémvázas libikóka már csak mozdulatlan szoborként áll.