augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Roncsok

1 órája

Elhagyott autók csúfítják a természetet Pápa határában

Címkék#Borsosgyőr#nélküli#roncs#rendszám#autó

A Borsosgyőr és Nemesszalók közötti országút mellett rendszám nélküli, elhagyott autók állnak. A helyiek szerint a járművek hónapok óta ott vannak, és bár egyes alkatrészeiket már elhordták, a roncsok továbbra is a természetet csúfítják.

Veol.hu

Az elhagyott autók fotóit a Szeretjük Pápát csoportba töltötték fel, a képek tanulsága szerint két rendszám nélküli gépjármű áll az út mellett, az egyiknek már kiverték az ablakait és lámpáit, a másiknak már kerekei sincsenek, szinte teljesen szétszedték. A csoport tagjai többféle okot említenek: az egyik autó tulajdonosa állítólag nemrég hunyt el, a másikat pedig egy baleset vagy javíthatatlan meghibásodás után hagyhatták az út szélén.

Elhagyott autók az út mellett Pápa határában
Az elhagyott autók egyike egy Peugeot lehet
Forrás: Szeretjük Pápát csoport

Az elhagyott autók a környezetet is szennyezik 

Többen úgy vélik, a tulajdonosok elérhetetlenek, a roncsok elszállításának költségeit pedig egyik hatóság sem vállalja.
Pedig a jogszabály egyértelmű: ha egy rendszám nélküli autó közterületen áll, az önkormányzat a jegyző útján intézkedhet az elszállításról. A költségeket a tulajdonosra terhelhetik, aki az alvázszám alapján beazonosítható. A kommentelők szerint azonban jelen esetben ez a gyakorlatban nem történt meg, pedig a járművek fél éve akadályozzák a közlekedést és rontják a környezetképet. A helyiek abban bíznak, hogy a hatóságok mielőbb lépnek, és az országút melletti szakasz ismét megtisztul az autóroncsoktól.

A kék autót a kukoricatábla mellett hagyták
Forrás: Szeretjük Pápát csoport

 

