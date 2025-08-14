Elhagyott autók csúfítják a természetet Pápa határában

Az elhagyott autók fotóit a Szeretjük Pápát csoportba töltötték fel, a képek tanulsága szerint két rendszám nélküli gépjármű áll az út mellett, az egyiknek már kiverték az ablakait és lámpáit, a másiknak már kerekei sincsenek, szinte teljesen szétszedték. A csoport tagjai többféle okot említenek: az egyik autó tulajdonosa állítólag nemrég hunyt el, a másikat pedig egy baleset vagy javíthatatlan meghibásodás után hagyhatták az út szélén.

Az elhagyott autók egyike egy Peugeot lehet

Forrás: Szeretjük Pápát csoport

Az elhagyott autók a környezetet is szennyezik

Többen úgy vélik, a tulajdonosok elérhetetlenek, a roncsok elszállításának költségeit pedig egyik hatóság sem vállalja.

Pedig a jogszabály egyértelmű: ha egy rendszám nélküli autó közterületen áll, az önkormányzat a jegyző útján intézkedhet az elszállításról. A költségeket a tulajdonosra terhelhetik, aki az alvázszám alapján beazonosítható. A kommentelők szerint azonban jelen esetben ez a gyakorlatban nem történt meg, pedig a járművek fél éve akadályozzák a közlekedést és rontják a környezetképet. A helyiek abban bíznak, hogy a hatóságok mielőbb lépnek, és az országút melletti szakasz ismét megtisztul az autóroncsoktól.