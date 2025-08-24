A koronavírus-járvány áldozata ez az elhagyott wellness-szálloda, ahol még minden bútor a helyén van

Nemcsak embereket, hanem üzleteket is térdre kényszerített a pandémia. Éttermek, kávézók, panziók és hotelek sorra zártak be, sokan közülük már soha nem nyitottak újra. Egyes vállalkozások azonnal, mások hosszú évek alatt jutottak el a szomorú véghez. Ebbe a szomorú sorba illeszkedik bele ez az elhagyott szálloda is, amit a Spiral urbex Facebook-csoport fotózott körbe.

Elhagyott szálloda: még az ágynemű is az ágyakon maradt

Kép: Spiral urbex/Facebook

Az elhagyott szálloda szomorú története nem egyedi

A szóban forgó szálloda is a járvány áldozatává vált: korábban állandó vendégekkel, nyüzsgő medencékkel és teljes személyzettel működött, ám a koronavírus nyomán kénytelen volt bezárni kapuit. Rövid ideig még remény csillant: felújítás kezdődött, de a munkagépek hamar elnémultak. Azóta évek teltek el, a falakra por rakódott, a medencék üresen állnak, a folyosókat pedig csend járja be. A hely lassan torzóvá vált, amely emlékeztet arra, mennyire hirtelen omlott össze a vendéglátás világa.

A magukra hagyott növényekből is úgy pusztul ki az élet, ahogy magából a szállóból

Kép: Spiral urbex/Facebook

A nagy kérdés: miért nem folytatták?

Elfogyott a pénz? Vagy a befektetők hátráltak ki? Talán soha nem tudjuk meg. A biztos csak annyi, hogy a hotel ma már egyike azoknak a szomorú emlékhelyeknek, amelyeket a pandémia írt a város szövetébe. A kommentekből kiderül, hogy több hozzászóló sajnálkozik a wellness-szálloda sorsán, többen látnak fantáziát az újranyitásban, ami halvány reményt adhat az épület jövőjét tekintve. A szálloda története sokadik a sorban. Egy olyan világ emléke, amelyet a koronavírus nemcsak átformált, hanem végleg meg is tört.