Vendégek nélkül

40 perce

A koronavírus-járvány áldozata ez az elhagyott wellness-szálloda, ahol még minden bútor a helyén van

Címkék#koronavírus#Urbex#wellnes#Spiral urbex#szálloda

A fertőzéshullám nemcsak embereket, hanem vállalkozásokat is térdre kényszerített. Egykor nyüzsgő wellness-szállodák és hotelek zártak be, némelyikük örökre – köztük az a hotel is, amelynek felújítása félbemaradt, falai pedig ma már az ürességet visszhangozzák. Néhány éve még fogadta vendégeit, és sokan még látnak benne lehetőséget az újranyitásra.

Csizi Péter

Nemcsak embereket, hanem üzleteket is térdre kényszerített a pandémia. Éttermek, kávézók, panziók és hotelek sorra zártak be, sokan közülük már soha nem nyitottak újra. Egyes vállalkozások azonnal, mások hosszú évek alatt jutottak el a szomorú véghez. Ebbe a szomorú sorba illeszkedik bele ez az elhagyott szálloda is, amit a Spiral urbex Facebook-csoport fotózott körbe.

Elhagyott szálloda: még az ágynemű is az ágyakon maradt
Elhagyott szálloda: még az ágynemű is az ágyakon maradt
Kép: Spiral urbex/Facebook

Az elhagyott szálloda szomorú története nem egyedi

A szóban forgó szálloda is a járvány áldozatává vált: korábban állandó vendégekkel, nyüzsgő medencékkel és teljes személyzettel működött, ám a koronavírus nyomán kénytelen volt bezárni kapuit. Rövid ideig még remény csillant: felújítás kezdődött, de a munkagépek hamar elnémultak. Azóta évek teltek el, a falakra por rakódott, a medencék üresen állnak, a folyosókat pedig csend járja be. A hely lassan torzóvá vált, amely emlékeztet arra, mennyire hirtelen omlott össze a vendéglátás világa.

A magukra hagyott növényekből is úgy pusztul ki az élet, ahogy magából a szállóból
Kép: Spiral urbex/Facebook

A nagy kérdés: miért nem folytatták?

Elfogyott a pénz? Vagy a befektetők hátráltak ki? Talán soha nem tudjuk meg. A biztos csak annyi, hogy a hotel ma már egyike azoknak a szomorú emlékhelyeknek, amelyeket a pandémia írt a város szövetébe. A kommentekből kiderül, hogy több hozzászóló sajnálkozik a wellness-szálloda sorsán, többen látnak fantáziát az újranyitásban, ami halvány reményt adhat az épület jövőjét tekintve. A szálloda története sokadik a sorban. Egy olyan világ emléke, amelyet a koronavírus nemcsak átformált, hanem végleg meg is tört.

A lezárt medence egykor lazítani vágyó emberekkel volt teli, lassacskán már csak gazzal
Kép: Spiral urbex/Facebook

 

