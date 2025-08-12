Eltűnőben a kis fehérsávos lepke

Két nemzedéke repül, az első április végétől június elejéig, majd július közepétől augusztus végéig a második. Hernyóinak tápnövénye a tavaszi és a fekete lednek, de más lednekfajok is. A már kifejlett lepkék erdei tisztásokon, nyiladékok mentén és erdők szegélyén repkednek.

Nem könnyű lencsevégre kapni a kis fehérsávos lepkéket.

Fotó: Ifj. Vasuta Gábor

Hazánkban az elmúlt esztendőkben sok természetes élőhelyről eltűnt, érzékeny lepkefaj. Eltűnésének okai között a túlszaporodott vadállományt kell megemlíteni, ami a tápnövényeinek eltűnését eredményezi. Idehaza védett faj, természetvédelmi értéke 10 ezer forint. Ifj. Vasuta Gábor