Rovarritkaság

18 perce

Eltűnőben a kis fehérsávos lepke

Címkék#faj#fehérsávos#lepkékkel#lepke

A Tolnai-hegyháton tett kirándulásom alkalmával szép számmal futottam össze a kis fehérsávos lepkékkel (Nephis sappho). Nem könnyű őket lencsevégre kapni, annak ellenére, hogy viszonylag sok példányt láttam.

Vasuta Gábor

Két nemzedéke repül, az első április végétől június elejéig, majd július közepétől augusztus végéig a második. Hernyóinak tápnövénye a tavaszi és a fekete lednek, de más lednekfajok is. A már kifejlett lepkék erdei tisztásokon, nyiladékok mentén és erdők szegélyén repkednek. 

Nem könnyű lencsevégre kapni a kis fehérsávos lepkéket. 
Fotó:  Ifj. Vasuta Gábor

Hazánkban az elmúlt esztendőkben sok természetes élőhelyről eltűnt, érzékeny lepkefaj. Eltűnésének okai között a túlszaporodott vadállományt kell megemlíteni, ami a tápnövényeinek eltűnését eredményezi. Idehaza védett faj, természetvédelmi értéke 10 ezer forint. Ifj. Vasuta Gábor

 

