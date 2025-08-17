Eltűnt a terepfutó – FRISSÍTÉS!

Szombat óta keresik Spitzmüller Zsoltot, egy gyakorlott, szívós terepfutót, aki a Cserépi Trapp verseny utolsó 3 kilométerén eltűnt Cserépfalu közelében – írja a HEOL.

Az eltűnt futót Cserépfalu környékén keresik a hatóságok és önkéntesek. Fehér baseball sapka, fehér egyetemi logós póló és fekete futónadrág volt rajta.

Forrás: Lukács Laura / Facebook

Eltűnt futó nyomában

A 20 órája folyó keresésben a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság, a katasztrófavédelem, kutyás mentőalakulatok és önkéntesek is részt vesznek. Bárhol lehet, és bárki csatlakozhat a kutatáshoz Cserépfalun.

A futót fehér baseball sapkában, fehér egyetemi logós pólóban és fekete futónadrágban látták utoljára.

További részletek és a keresés legfrissebb információi a HEOL cikkében találhatók.

Frissítés:

Sajnos már csak holtan sikerült megtalálni az eltűnt terepfutót. Bővebben újabb cikkünkben olvashatnak a tragédiáról.