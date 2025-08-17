2 órája
Eltűnt a terepfutó – FRISSÍTÉS!
Eltűnt Spitzmüller Zsoli, a Cserépi Trapp terepfutó verseny résztvevője, utoljára a verseny utolsó kilométerein látták.
Szombat óta keresik Spitzmüller Zsoltot, egy gyakorlott, szívós terepfutót, aki a Cserépi Trapp verseny utolsó 3 kilométerén eltűnt Cserépfalu közelében – írja a HEOL.
Eltűnt futó nyomában
A 20 órája folyó keresésben a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság, a katasztrófavédelem, kutyás mentőalakulatok és önkéntesek is részt vesznek. Bárhol lehet, és bárki csatlakozhat a kutatáshoz Cserépfalun.
A futót fehér baseball sapkában, fehér egyetemi logós pólóban és fekete futónadrágban látták utoljára.
További részletek és a keresés legfrissebb információi a HEOL cikkében találhatók.
Frissítés:
Sajnos már csak holtan sikerült megtalálni az eltűnt terepfutót. Bővebben újabb cikkünkben olvashatnak a tragédiáról.
