Rejtély

1 órája

Eltűnt a terepfutó – minden perc számít a keresésben

Címkék#Cserépfalu#Cserépi Trapp#Eltűnt futó nyomában#Spitzmüller Zsolt

Eltűnt Spitzmüller Zsoli, a Cserépi Trapp terepfutó verseny résztvevője, utoljára a verseny utolsó kilométerein látták.

Veol.hu

Szombat óta keresik Spitzmüller Zsoltot, egy gyakorlott, szívós terepfutót, aki a Cserépi Trapp verseny utolsó 3 kilométerén eltűnt Cserépfalu közelében – írja a HEOL.

Az eltűnt futót Cserépfalu környékén keresik a hatóságok és önkéntesek. Fehér baseball sapka, fehér egyetemi logós póló és fekete futónadrág volt rajta. Forrás: Lukács Laura / Facebook
Az eltűnt futót Cserépfalu környékén keresik a hatóságok és önkéntesek. Fehér baseball sapka, fehér egyetemi logós póló és fekete futónadrág volt rajta.
Forrás: Lukács Laura / Facebook

Eltűnt futó nyomában

A 20 órája folyó keresésben a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság, a katasztrófavédelem, kutyás mentőalakulatok és önkéntesek is részt vesznek. Bárhol lehet, és bárki csatlakozhat a kutatáshoz Cserépfalun.

A futót fehér baseball sapkában, fehér egyetemi logós pólóban és fekete futónadrágban látták utoljára.

További részletek és a keresés legfrissebb információi a HEOL cikkében találhatók.

 

