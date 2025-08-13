1 órája
Eltűnt gyerekek nyomában – az elmúlt napokban három fiatalnak is nyoma veszett a megyében
A Police.hu adatbázisában jelenleg három fiatalkorú is szerepel, akik az elmúlt napokban tűntek el különböző településekről. A rendőrség minden esetben kéri a lakosság segítségét: már a legkisebb információmorzsa is kulcsfontosságú lehet a felkutatásukban.
Orsós Dzsenifer Barbara 2009. március 7-én született Pápán. Magyar állampolgárságú, és jelenleg eltűnt fiatalkorúként szerepel a rendőrségi nyilvántartásban. A hatóság már korábban is kérte az olvasók segítségét vele kapcsolatban.
A legutóbbi esete kapcsán a következő leírást adták az eltűnt lányról:
A 14 éves lány a bakonyoszlopi lakásotthonból engedéllyel volt távol, azonban oda 2023. június 10-én nem érkezett vissza, azóta holléte ismeretlen. Életjelet azóta nem ad magáról. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig eredményre nem vezettek. Orsós Dzsenifer Barbara kb. 160 cm magas, vékony testalkatú, fekete derékig érő haja van.
Veszprémi fiatalkorú is került a rendőrség fókuszába, őt utoljára augusztus 8-án látták. Sijer Elizabet 2010. február 22-én született, szintén magyar állampolgár.
A veszprémi születésű Taszári Kornél 15 éves, eltűnésének dátuma augusztus első napja. Az ő esetében is arra kérik a lakosságot, hogy aki látta a fiút, a megadott elérhetőségek egyikén jelezze azt a hatóságok felé.