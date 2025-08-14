A bakonyi égbolt legendája támadóállásban őrzi Veszprémet: a híres MI-24 igaz története

A 8-as főúton Veszprém felé közeledve már messziről feltűnik egy különleges látvány: egy orral lefelé dőlő, támadásra kész Mi-24 harci helikopter magasodik az út mentén. Ez nem csupán egy emlékmű, hanem tisztelgés a legendás 87. Bakony Harci Helikopter Ezred és a gépeket üzemeltető pilóták, műszakiak, valamint repülést biztosító szakemberek előtt. A szomszédos Szentkirályszabadja repülőtere évtizedeken át adott otthont a magyar légierő egyik legütőképesebb alakulatának, amely a hidegháború éveiben és még jóval utána is meghatározó szerepet játszott.

2024-ben érkezett az emlékműnek szánt légi harci eszköz a végső helyére

Fotó: lhsn.hu/Balogh Ákos

Emlékmű lett a legendás harci helikopterből

A Mi-24 – amely az 1970-es évektől állt hadrendben – egyszerre volt páncélozott támadóhelikopter és csapatszállító, igazi ritkaság a világ katonai repülésében. A Veszprém mellett kiállított példány az egykori NDK-ból érkezett, majd az MH Légijármű Javítóüzem gondos felújítása után kapott új festést és méltó helyet. Bár a 005-ös oldalszámú gép sosem repült Magyarországon szolgálatban, ma szimbóluma a bakonyi helikopteres múlt dicsőségének. Érdekesség: a TOP GUN: Maverick című filmben is feltűnt egy példánya:

A Mi-24P altípus, amelyből hazánk 1995-ben hat darabot kapott, igazi ritkaság volt Európában: kétcsövű, 30 mm-es gépágyúja megkülönböztette a többi változattól. A Magyarországra került gépek fiatalok és alig használtak voltak, mégis sokáig a szabad ég alatt álltak. Két helikopter 2004-ben kapott teljes körű felújítást, majd ezután Szolnokon üzemeltek, de 2013-ban teljesen leálltak. A fordulat 2017-ben jött el: a haderőreform részeként Oroszországban feljavították őket, és újra hadrendbe álltak.

Az átadóünnepségen 2024. május 29-én a Veol is jelen volt

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A típus sokoldalú képességei – sugár- és biológiai védelem, gyors reagálás, csapatszállítás, külső teheremelés, tűzoltás, kutató-mentés – a mai napig egyedülállóak. A felújított gépek NVG-kompatibilis festést, modern kommunikációs és önvédelmi rendszereket kaptak. Bár a mostani nagyjavítás talán a Mi-24-esek utolsó nagy reneszánsza, a típus a magyar katonai repülés legendái közé tartozik.