augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlékmű a 8-as úton

1 órája

A bakonyi égbolt legendája támadóállásban őrzi Veszprémet: a híres MI-24 igaz története

Címkék#Szentkirályszabadja#Mi-24#helikopter emlékmű#veszprém#légierő

A szentkirályszabadjai Mi-24 helikopter emlékmű a magyar katonai repülés egyik legikonikusabb típusának állít emléket. A harci gép az első olyan szovjet helikopter volt, amely személyzetén túl katonákat is szállíthatott. A magyar légierő ikonja már több mint egy éve ejti ámulatba az előtte elhaladó autósokat.

Csizi Péter

A 8-as főúton Veszprém felé közeledve már messziről feltűnik egy különleges látvány: egy orral lefelé dőlő, támadásra kész Mi-24 harci helikopter magasodik az út mentén. Ez nem csupán egy emlékmű, hanem tisztelgés a legendás 87. Bakony Harci Helikopter Ezred és a gépeket üzemeltető pilóták, műszakiak, valamint repülést biztosító szakemberek előtt. A szomszédos Szentkirályszabadja repülőtere évtizedeken át adott otthont a magyar légierő egyik legütőképesebb alakulatának, amely a hidegháború éveiben és még jóval utána is meghatározó szerepet játszott.

2024-ben érkezett az emlékműnek szánt légi harci eszköz a végső helyére
2024-ben érkezett az emlékműnek szánt légi harci eszköz a végső helyére
Fotó: lhsn.hu/Balogh Ákos

Emlékmű lett a legendás harci helikopterből

A Mi-24 – amely az 1970-es évektől állt hadrendben – egyszerre volt páncélozott támadóhelikopter és csapatszállító, igazi ritkaság a világ katonai repülésében. A Veszprém mellett kiállított példány az egykori NDK-ból érkezett, majd az MH Légijármű Javítóüzem gondos felújítása után kapott új festést és méltó helyet. Bár a 005-ös oldalszámú gép sosem repült Magyarországon szolgálatban, ma szimbóluma a bakonyi helikopteres múlt dicsőségének. Érdekesség: a TOP GUN: Maverick című filmben is feltűnt egy példánya:

A Mi-24P altípus, amelyből hazánk 1995-ben hat darabot kapott, igazi ritkaság volt Európában: kétcsövű, 30 mm-es gépágyúja megkülönböztette a többi változattól. A Magyarországra került gépek fiatalok és alig használtak voltak, mégis sokáig a szabad ég alatt álltak. Két helikopter 2004-ben kapott teljes körű felújítást, majd ezután Szolnokon üzemeltek, de 2013-ban teljesen leálltak. A fordulat 2017-ben jött el: a haderőreform részeként Oroszországban feljavították őket, és újra hadrendbe álltak.

Az átadóünnepségen 2024. május 29-én a Veol is jelen volt
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A típus sokoldalú képességei – sugár- és biológiai védelem, gyors reagálás, csapatszállítás, külső teheremelés, tűzoltás, kutató-mentés – a mai napig egyedülállóak. A felújított gépek NVG-kompatibilis festést, modern kommunikációs és önvédelmi rendszereket kaptak. Bár a mostani nagyjavítás talán a Mi-24-esek utolsó nagy reneszánsza, a típus a magyar katonai repülés legendái közé tartozik.

Az emlékmű felavatásán katonai vezetők, veteránok és civilek is részt vettek, a Légierő Zenekara tette ünnepélyessé a pillanatot. Ma a Mi-24 helikopter emlékmű nemcsak Veszprém látványossága, hanem népszerű fotóhely is azoknak, akik a 8-as főút felől érkeznek. Ha legközelebb erre jársz, érdemes megállni – hiszen nemcsak egy fémmadarat látsz, hanem a Szentkirályszabadja helikopterbázis és a bakonyi repülőtér örökségének őrzőjét.

A harci helikopterek néha különleges festést is kaptak, ez itt a „Csőrike”, az egyik leghíresebb Mi-24-es
Kép: wtinfo.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu