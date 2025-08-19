augusztus 19., kedd

Évekig elhúzódó fájdalom és endometriózis: Palvin Barbi vallomása

A hazánkban több mint 200 000 nőt érintő betegség sokszor évekig lappang, míg végül súlyos szövődményeket okozhat. Az endometriózis felismerésében a korai orvosi segítség életeket változtathat meg.

Balogh Rebeka

A világhírű magyar modell, Palvin Barbi Instagramon vallott arról, hogy évekig elviselhetetlen menstruációs fájdalmakkal, rendszertelen vérzéssel és fáradtsággal küzdött, míg végül endometriózis miatt műtétre volt szüksége. A modell hangsúlyozta: a rendszeres nőgyógyászati ellenőrzések sokszor nem mutatják ki a betegséget, ezért célzott vizsgálatra van szükség, amely megelőzheti a komolyabb szövődményeket – írta a kemma.hu.

Palvin Barbara őszintén vallott az endometriózis miatti műtétjéről Forrás: velvet.hu
Palvin Barbara őszintén vallott az endometriózis miatti műtétjéről
Forrás: velvet.hu

Endometriózis: a betegség, amely minden tizedik nőt érinti

Világszerte a reproduktív korú nők mintegy 10 százalékát érinti az endometriózis, ami körülbelül 190 millió beteget jelent. Magyarországon több mint 200 ezer nő küzd ezzel a betegséggel. A terméketlenség egyik vezető okaként tartják számon: a meddőséggel küzdő nők 30–50 százalékánál diagnosztizálják.

A modell hangsúlyozta, hogy a betegség alattomos, mert a nőgyógyászati rutinvizsgálatok gyakran nem fedik fel, a diagnózisig pedig átlagosan 6–9 év telik el. A leggyakoribb tünetek közé tartozik az erős menstruációs fájdalom, a bőséges vérzés, a kimerültség, valamint a fájdalmas együttlét. Sok nő azonban ezekkel együtt él, mert természetesnek gondolja a panaszokat.

Az azonnali kivizsgálás indokolt, ha a menstruációs fájdalom akadályozza a mindennapi életet, ha a ciklushoz kötődően bél- vagy húgyúti panaszok jelentkeznek, vagy ha a gyermekvállalás egy éven át sikertelen marad (35 év felett már fél év után érdemes szakemberhez fordulni). A tünetekről vezetett napló nagy segítséget nyújthat az orvosnak a pontos diagnózis felállításában.

A felismeréshez részletes anamnézis és képalkotó vizsgálatok – például transzvaginális ultrahang, illetve szükség esetén MRI – szükségesek. Egyes esetekben laparoszkópiát is végeznek, ám ma már a klinikai tünetek alapján is elindítható a kezelés.

Kezelési lehetőségek

Az endometriózis ugyan nem gyógyítható véglegesen, de a tünetek enyhíthetők. Gyógyszeres terápiák – hormonális fogamzásgátlók, progesztinek, GnRH-analógok – csökkenthetik a panaszokat, míg súlyosabb esetekben műtét jelent megoldást. A kezelés célja a fájdalom mérséklése, a szövődmények csökkentése és a termékenység megőrzése.

A betegség gyanújával Veszprémben a Csolnoky Ferenc Kórház Szülészet-Nőgyógyászati szakrendelése az első hely, ahol a páciensek megfelelő segítséget kaphatnak.

 

