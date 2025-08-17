augusztus 17., vasárnap

Urbex

1 órája

Az élet suttogó emlékei az elhagyatott erdei házban (videó)

Címkék#Elhagyatott helyek nyomában#kazetta#erdő

Az erdő mélyén rejtőzik egy elhagyatott ház, amelyről öt évvel ezelőtt készültek fotók, és nemrég friss videó is. Az erdei ház romos falai és elhagyott tárgyai az egykori lakók életének titkait őrzik.

Veol.hu

Egy erdő mélyén rábukkantak egy elhagyatott, romos állapotú házra, amelyről öt évvel ezelőtt készültek fotók, és amelyet nemrég egy friss videó is bemutatott. Az erdei ház akkoriban még felsejlett az emberi jelenlét nyomaival: egy elszáradt virág az ablakpárkányon, egy résnyire nyitott ablak apró jelei voltak annak, hogy valaki időnként hazatért. A falak mögött megbúvó tárgyak – magnók, kazetták, tányérok – mind az egykori lakók hétköznapjait idézték, mintha a múlt halk suttogása még mindig hallatszott volna a ház elhagyatott tereiben.

Az elhagyatott erdei ház titkokat rejt a természet ölelésében Fotó: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában
Az elhagyatott erdei ház titkokat rejt a természet ölelésében 
Fotó: Urbex Hungary – Elhagyatott helyek nyomában 

Ez az erdei ház teljesen elhagyatott 

Az idő azonban lassan átadta a terepet a természetnek. A moha és a fák mindent beborítottak, a padló nyikorgása, a repedezett falak és a széttört üvegablakok már csak a csendet ismételték. A ház falaiban megmaradtak az emlékek: a régi magnók halk zúgása, a kazetták történetei és a mindennapi tárgyak mind az egykori lakók életét idézik. Még az apró részletek, mint egy elszáradt virág vagy egy elhagyott könyv, a ház egykori életének jeleit hordozzák, mintha a múlt itt még mindig jelen lenne.

Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában
Urbex Hungary – Elhagyatott helyek nyomában 

Ez a felfedezés újra rámutat, hogy mennyi elfeledett történet rejtőzik az erdők mélyén. Az urbex során felfedezett házak nem csupán romok; olyan helyek, ahol az ember valóban visszautazhat a múltba. Minden tárgy, minden fal, minden apró részlet a régi életek suttogó emlékét őrzi, és a természet visszahódítása ellenére a ház továbbra is mesél az időről, az emberekről és a mindennapi élet apró mozzanatairól.

Az elhagyatott erdei ház tehát egyszerre titokzatos és lenyűgöző: egy időutazás, ahol a múlt és a jelen találkozik, és ahol a természet, a romok és az emlékek együtt teremtik meg az urbex élmény varázsát.

Videó: Urbex Hungary – Elhagyatott helyek nyomában 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
