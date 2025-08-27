augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Természetjárás

1 órája

Bakancsos és zöld pólós kalandok a magyar erdőkben

Címkék#Bakony#Erdei Vándortábor#Országos Erdészeti Egyesület#diák#élmény#program

A nyár legkülönlegesebb táborozói bakancsban és zöld pólóban fedezték fel hazánk erdeit. A 2025-ös Erdei Vándortábor során több mint 5000 diák vett részt és ezzel átlépte a program a 100 000 résztvevős mérföldkövet, miközben új útvonalak és felejthetetlen élmények tették különlegessé a nyarat.

Balogh Rebeka
Bakancsos és zöld pólós kalandok a magyar erdőkben

Forrás: Országos Erdészeti Egyesület / Szalga Bogi

2025. június 16. és augusztus 20. között, 208 turnusban indultak útnak a diákok az Erdei Vándortábor programja keretein bellül.  A program 2017-ben indult újra és azóta minden évben a természetjárás, az önállóság és a közösségi élmény jegyében szervezik. A táborokat az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság és az Országos Erdészeti Egyesület szakmai koordinációja biztosította.

Zöld pólós diákok túráznak a börzsönyi útvonalon – Erdei Vándortábor 2025 Forrás: Országos Erdészeti Egyesület / Szalga Bogi
Zöld pólós diákok túráznak a börzsönyi útvonalon – Erdei Vándortábor 2025
Forrás: Országos Erdészeti Egyesület / Szalga Bogi

Erdei Vándortábor: emlékezetes pillanatok és új útvonalak

Az idei év különlegessége, hogy a program összesített résztvevőinek száma átlépte a 100 000 főt. A mérföldkő alkalmából a börzsönyi útvonalon túrázó veszprémi Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola diákjai különleges meglepetésben részesültek: a tisztáson találtak egy dobozt, amely egyedi, sorszámozott zoknikat tartalmazott és jelezte a program eddigi résztvevőinek számát. 

A fiatalok külön ajándékcsomagot kaptak, majd a Pénzásási Turistaháznál ünnepi tortával zárták a napot. Az eseményen részt vett Révész Máriusz államtitkár és Elmer Tamás, az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára is.

A résztvevők a 12 gyalogos útvonalon (Bakony, Zemplén, Börzsöny, Pilis, Balaton-felvidék és Dél-Zala) túráztak, sokan életükben először sátraztak, éjszakai túráztak vagy segítettek társaiknak a meredek emelkedőkön. Az útvonalakat különböző természeti kihívások tették próbára: folyamatos tűzgyújtási tilalom, hőhullámok és gyorsan érkező nyári viharok.

Forrás: Országos Erdészeti Egyesület / Szalga Bogi
Forrás: Országos Erdészeti Egyesület / Szalga Bogi

Újdonságként indultak Dél-Zalában, a Pilisben és a Balaton-felvidéken csomagszállítás-mentes útvonalak, amelyek az önállóság, a fenntarthatóság és a természetvédelmi felelősségtudat erősítését szolgálták. A résztvevők visszajelzései szerint ezek az útvonalak gond nélkül teljesíthetők voltak.

Minden csoport a tábor végén értékelést adott, amelyet az Országos Erdészeti Egyesület összegyűjtött és elemezett, így biztosítva, hogy a következő év programja még élménydúsabb legyen, és még több fiatal tapasztalhasson maradandó élményeket a természetben. Az Erdei Vándortábor így nemcsak kirándulás volt, hanem életre szóló élmény, amely az önállóság, a csapatszellem és a természetközeli életmód jegyében adott útravalót a diákoknak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu