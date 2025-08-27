Bakancsos és zöld pólós kalandok a magyar erdőkben

2025. június 16. és augusztus 20. között, 208 turnusban indultak útnak a diákok az Erdei Vándortábor programja keretein bellül. A program 2017-ben indult újra és azóta minden évben a természetjárás, az önállóság és a közösségi élmény jegyében szervezik. A táborokat az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság és az Országos Erdészeti Egyesület szakmai koordinációja biztosította.

Zöld pólós diákok túráznak a börzsönyi útvonalon – Erdei Vándortábor 2025

Forrás: Országos Erdészeti Egyesület / Szalga Bogi

Erdei Vándortábor: emlékezetes pillanatok és új útvonalak

Az idei év különlegessége, hogy a program összesített résztvevőinek száma átlépte a 100 000 főt. A mérföldkő alkalmából a börzsönyi útvonalon túrázó veszprémi Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola diákjai különleges meglepetésben részesültek: a tisztáson találtak egy dobozt, amely egyedi, sorszámozott zoknikat tartalmazott és jelezte a program eddigi résztvevőinek számát.

A fiatalok külön ajándékcsomagot kaptak, majd a Pénzásási Turistaháznál ünnepi tortával zárták a napot. Az eseményen részt vett Révész Máriusz államtitkár és Elmer Tamás, az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára is.

A résztvevők a 12 gyalogos útvonalon (Bakony, Zemplén, Börzsöny, Pilis, Balaton-felvidék és Dél-Zala) túráztak, sokan életükben először sátraztak, éjszakai túráztak vagy segítettek társaiknak a meredek emelkedőkön. Az útvonalakat különböző természeti kihívások tették próbára: folyamatos tűzgyújtási tilalom, hőhullámok és gyorsan érkező nyári viharok.

Forrás: Országos Erdészeti Egyesület / Szalga Bogi

Újdonságként indultak Dél-Zalában, a Pilisben és a Balaton-felvidéken csomagszállítás-mentes útvonalak, amelyek az önállóság, a fenntarthatóság és a természetvédelmi felelősségtudat erősítését szolgálták. A résztvevők visszajelzései szerint ezek az útvonalak gond nélkül teljesíthetők voltak.

Minden csoport a tábor végén értékelést adott, amelyet az Országos Erdészeti Egyesület összegyűjtött és elemezett, így biztosítva, hogy a következő év programja még élménydúsabb legyen, és még több fiatal tapasztalhasson maradandó élményeket a természetben. Az Erdei Vándortábor így nemcsak kirándulás volt, hanem életre szóló élmény, amely az önállóság, a csapatszellem és a természetközeli életmód jegyében adott útravalót a diákoknak.