Erdő az iskolában: indul a jelentkezés

Augusztus 25-én, hétfőn 9 órától kezdődően regisztrálhatnak a hazai köznevelési intézmények az Iskolában az erdő program őszi foglalkozásaira. Az erdő pedagógusai országszerte 20–30 fős csoportoknak és osztályoknak tartanak ingyenes, tematikus foglalkozásokat, amelyek során a diákok játékos formában ismerkedhetnek meg a természet világával – írja a turizmus.com.

A diákok az erdő élővilágát játékos feladatokon keresztül ismerhetik meg és tanulhatnak róla

Fotó: Országos Erdészeti Egyesület

A foglalkozások során a gyermekek játékosan ismerkedhetnek meg a humuszképződés folyamatával, az erdei talaj összetételével és élőlényeivel, miközben széles körű tudásra tehetnek szert az erdők növény- és állatvilágáról. Emellett közelebb kerülhetnek a fenntartható gazdálkodás alapjaihoz, és betekintést nyerhetnek az erdőket kezelő szakemberek mindennapi munkájába is.

Az erdőpedagógiai foglalkozások a 6–14 éves korosztály számára érhetők el, és hazai köznevelési intézmények jelentkezhetnek rájuk augusztus 25-én 9 órától, a keret beteléséig.

Nem jelentkezhetnek azok az intézmények, amelyek 2025 tavaszán már részt vettek a programban. Továbbra is várják a jelentkezést az enyhén fogyatékos tanulókat oktató gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai intézmények, valamint a készségfejlesztő iskolák számára.

