A magyar családpolitika zászlóshajója az Erzsébet-tábor

Hétfőn a zánkai Erzsébet-táborba látogatott a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, aki kiemelte, soha ennyien nem vettek még részt ottalvós Erzsébet-táborokban, mint idén – közölte az MTI.

A gyerekek közül sokan az Erzsébet-táborok révén juthatnak el először a Balatonhoz – emelte ki Koncz Zsófia

Fotó: MTI/Katona Tibor

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány táboraiban eddig mintegy 110 ezren, a nyári időszakban pedig közel ötvenezer gyermek vakációzik. Sokan közülük először az Erzsébet-táborok révén juthatnak el a Balatonhoz – mondta az államtitkár.

Koncz Zsófia hangsúlyozta, hogy a táborokban a gyerekek biztonságban, orvosi felügyelet mellett tölthetik szabadidejüket. Köszönetet mondott azoknak a pedagógusoknak is, akik vállalják, hogy a gyermekeket elhozzák a programokra.

Hornyák Tibor, az alapítvány elnöke kiemelte: az Erzsébet-táborok minden részlete a gyerekekről szól. Felidézte, hogy a program 2012-ben indult, szervezését pedig 2016 óta az alapítvány végzi. Hozzátette: az elmúlt közel tíz évben a kormányzati támogatásnak köszönhetően jelentős infrastrukturális és szervezeti fejlesztéseket valósítottak meg, hogy a résztvevőknek minél tartalmasabb élményeket és kikapcsolódást nyújthassanak – írja az MTI.