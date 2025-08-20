augusztus 20., szerda

Nyári tábor

3 órája

A magyar családpolitika zászlóshajója az Erzsébet-tábor

Címkék#alapítvány#Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)#Erzsébet-táborok

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a zánkai Erzsébet-táborról azt mondta, itt minden a gyermekekről szól.

Veol.hu

Hétfőn a zánkai Erzsébet-táborba látogatott a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, aki kiemelte, soha ennyien nem vettek még részt ottalvós Erzsébet-táborokban, mint idén – közölte az MTI.

A gyerekek közül sokan az Erzsébet-táborok révén juthatnak el először a Balatonhoz - emelte ki Koncz Zsófia
Fotó: MTI/Katona Tibor

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány táboraiban eddig mintegy 110 ezren, a nyári időszakban pedig közel ötvenezer gyermek vakációzik. Sokan közülük először az Erzsébet-táborok révén juthatnak el a Balatonhoz – mondta az államtitkár.

Soha ennyien nem vettek még részt Erzsébet-táborokban

Koncz Zsófia hangsúlyozta, hogy a táborokban a gyerekek biztonságban, orvosi felügyelet mellett tölthetik szabadidejüket. Köszönetet mondott azoknak a pedagógusoknak is, akik vállalják, hogy a gyermekeket elhozzák a programokra.

Hornyák Tibor, az alapítvány elnöke kiemelte: az Erzsébet-táborok minden részlete a gyerekekről szól. Felidézte, hogy a program 2012-ben indult, szervezését pedig 2016 óta az alapítvány végzi. Hozzátette: az elmúlt közel tíz évben a kormányzati támogatásnak köszönhetően jelentős infrastrukturális és szervezeti fejlesztéseket valósítottak meg, hogy a résztvevőknek minél tartalmasabb élményeket és kikapcsolódást nyújthassanak – írja az MTI.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
