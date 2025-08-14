Ruhaválasztás esküvőre: így kerüld el a legnagyobb bakikat!

Az esküvői etikett betartása mindenki számára kötelező! A hölgyeknek érdemes figyelembe venni a meghívóban szereplő instrukciókat, például az esküvő színét vagy a dress code-ot. Ha az esemény egyházi, a váll és a térd takarása alapvető elvárás, vagy érdemes stólát vinni magunkkal. A pasztellszínek biztonságos választásnak számítanak, a túl rövid vagy túl kihívó ruhák viszont kerülendők. Polgár Tünde hangsúlyozza, hogy az öltözék ne sugallja, mintha a vendég „most azonnal” keresne magának párt: a cél az elegancia és a tisztelet az ifjú pár iránt, nem a feltűnés.

Esküvői etikett: a fehér a menyasszony színe, így kerülendő!

Illusztráció: pexels.com

Esküvői etikett: mit vegyünk fel?

Az uraknak sem árt odafigyelniük: a rövid ujjú ing nem alkalmas esküvőre, helyette a hosszú ujjú ing a megfelelő választás, amit szükség esetén fel lehet hajtani. A farmernadrág és a túl kényelmes, hétköznapi viselet sem illik az ünnepi hangulathoz. A cél, hogy minden vendég öltözékével emelje az esemény fényét, és kifejezze a tiszteletet az ifjú pár iránt.

Gyerekek esetében ugyanez érvényes: a ruházatuk legyen tisztes és az alkalomhoz illő. Összességében a szabály egyszerű: az öltözködés nem pusztán divat, hanem gesztus, amivel tiszteletet adunk a házasulandóknak. Az etikett betartása garantálja, hogy mindenki elegánsan, stílusosan, de soha nem tolakodóan jelenjen meg, és az esküvő valóban ünnepi maradjon.

