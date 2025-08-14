augusztus 14., csütörtök

40 perce

Ruhaválasztás esküvőre: így kerüld el a legnagyobb bakikat!

Címkék#esküvői viselet#dress code#esküvő

Polgár Tünde etikettszakértő szerint az öltözködés kulcskérdés egy esküvőn, és a színeknek különös jelentőségük van. A fehér például kizárólag a menyasszonyé, így vendégként ez tilos. A piros kerülendő, mert a hagyomány szerint irigységet sugall, a fekete pedig a gyász színe, ezért szintén nem ajánlott – kivéve, ha az ifjú pár külön kérést fogalmazott meg a meghívóban.

Az esküvői etikett betartása mindenki számára kötelező! A hölgyeknek érdemes figyelembe venni a meghívóban szereplő instrukciókat, például az esküvő színét vagy a dress code-ot. Ha az esemény egyházi, a váll és a térd takarása alapvető elvárás, vagy érdemes stólát vinni magunkkal. A pasztellszínek biztonságos választásnak számítanak, a túl rövid vagy túl kihívó ruhák viszont kerülendők. Polgár Tünde hangsúlyozza, hogy az öltözék ne sugallja, mintha a vendég „most azonnal” keresne magának párt: a cél az elegancia és a tisztelet az ifjú pár iránt, nem a feltűnés. 

Esküvői etikett: a fehér a menyasszony színe, így kerülendő!
Illusztráció: pexels.com 

Esküvői etikett: mit vegyünk fel?

Az uraknak sem árt odafigyelniük: a rövid ujjú ing nem alkalmas esküvőre, helyette a hosszú ujjú ing a megfelelő választás, amit szükség esetén fel lehet hajtani. A farmernadrág és a túl kényelmes, hétköznapi viselet sem illik az ünnepi hangulathoz. A cél, hogy minden vendég öltözékével emelje az esemény fényét, és kifejezze a tiszteletet az ifjú pár iránt.

Gyerekek esetében ugyanez érvényes: a ruházatuk legyen tisztes és az alkalomhoz illő. Összességében a szabály egyszerű: az öltözködés nem pusztán divat, hanem gesztus, amivel tiszteletet adunk a házasulandóknak. Az etikett betartása garantálja, hogy mindenki elegánsan, stílusosan, de soha nem tolakodóan jelenjen meg, és az esküvő valóban ünnepi maradjon.

Polgár Tünde korábban a saját esküvőjének kulisszatitkait is megosztotta az olvasókkal, részletek itt.

 

