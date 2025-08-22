Ne ragyogd túl a menyasszonyt! Tippek a stílusos vendégszerephez

Nem kell magunkra aggatni minden családi kincset, és nem kell mindent felvonultatni, amit a gardrób kínál. Az elegancia és a mértékletesség sokkal fontosabb, mint a túlzó csillogás. Ez az Esküvői etikett 3.: vendégként ismerd a határokat!

Esküvői etikett: ez a nap a friss házasokról szól, nem a vendégekről

A túlöltözés nemcsak stílusbeli hibát jelent, hanem azt az érzést is keltheti, hogy a vendég próbál rivalizálni a menyasszonnyal. Ez pedig kifejezetten illetlen: az esküvő a pár ünnepe, és a vendégek feladata, hogy tisztelettel és visszafogottsággal vegyenek részt az eseményen. Vagyis a menyasszonyt nem illik túlöltözni és túlragyogni! Ugyanez igaz a viselkedésre is: senkinek nem kell „az est fénypontjává” válnia a túlzott alkoholfogyasztással vagy hangoskodással. Az, aki végig részeg vagy kontrollálatlan, nemcsak saját élményét rontja, hanem az esemény hangulatát is befolyásolja.