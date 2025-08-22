augusztus 22., péntek

Polgár Tünde tanácsai 3.

Ne ragyogd túl a menyasszonyt! Tippek a stílusos vendégszerephez

Az esküvői etikett egyik legfontosabb szabálya, hogy a vendégek tisztában legyenek a helyükkel. Sokan azt hiszik, egy esküvő remek alkalom arra, hogy megmutassák divatérzéküket vagy ékszergyűjteményüket, ám az igazság az, hogy az esemény nem a vendégről szól, hanem az ifjú párról, a menyasszonyról és a vőlegényről.

Nem kell magunkra aggatni minden családi kincset, és nem kell mindent felvonultatni, amit a gardrób kínál. Az elegancia és a mértékletesség sokkal fontosabb, mint a túlzó csillogás. Ez az Esküvői etikett 3.: vendégként ismerd a határokat!

Esküvői etikett:ez a nap a friss házasokról szól nem a vendégekről
Fotó: eandawedding.hu

A túlöltözés nemcsak stílusbeli hibát jelent, hanem azt az érzést is keltheti, hogy a vendég próbál rivalizálni a menyasszonnyal. Ez pedig kifejezetten illetlen: az esküvő a pár ünnepe, és a vendégek feladata, hogy tisztelettel és visszafogottsággal vegyenek részt az eseményen. Vagyis a menyasszonyt nem illik túlöltözni és túlragyogni! Ugyanez igaz a viselkedésre is: senkinek nem kell „az est fénypontjává” válnia a túlzott alkoholfogyasztással vagy hangoskodással. Az, aki végig részeg vagy kontrollálatlan, nemcsak saját élményét rontja, hanem az esemény hangulatát is befolyásolja.

Esküvői etikett: vendégként is fontos a mértékletesség

Fontos, hogy tiszteletben tartsuk az ifjú pár határait. Ha a pár nem szeretné meginni a  47. áldomást, akkor ne erőltessük. Ha az ifjú férj nem tudja visszautasítani a 17. pálinkát és rosszul lesz az esemény végére, akkor ő se fogja élvezni a saját esküvőjét, a friss házasok nem azért vannak ott, hogy egész este a vendégeket szórakoztassák.

 Az esküvőn nem az a feladatuk, hogy mindenkit szórakoztassanak, azonban a vendég feladata, hogy tisztelettel és örömmel legyen jelen a pár boldogságában.

Az etikett tehát nem bonyolult szabálykönyv, hanem egyszerű irányelv: tartsuk tiszteletben az ifjú párt, viselkedjünk mértékkel, és engedjük, hogy a nap valóban róluk szóljon. A visszafogott elegancia, a figyelmesség és a józan ész garantálja, hogy mindenki kellemes élményekkel távozzon az esküvőről, és a pár is örömmel emlékezzen vissza a nagy napra.

 

 

