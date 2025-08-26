augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Természeti katasztrófa

1 órája

Kitört a világ egyik legaktívabb vulkánja, veszélyben a lakosság

Címkék#Szicília#Etna#hamufelhő#veszély

Az Etna hétfő este ismét kitört, hatalmas robajjal és izzó lávafolyamokkal. A vulkáni hamu irritálhatja a légutakat, és komoly gondot okozhat a közlekedésben.

Balogh Rebeka

Az Etna oldalán sűrű fekete füst és hamu tört a magasba, amely miatt az olasz hatóságok polgári légiforgalmi riasztást adtak ki – írja a koponyeg.hu. A vulkáni hamu irritálhatja a légutakat, és komoly gondot okozhat a közlekedésben.

Etna kitörése lávafolyamokkal és hamufelhővel borítja Szicíliát. Forrás: wishsicily.com
Az Etna kitörése lávafolyamokkal és hamufelhővel borítja be Szicíliát
Forrás: wishsicily.com

Az Etna kitörésének veszélyei

A több mint 3400 méter magas Etna nem először mutatta meg erejét az utóbbi időben: alig két héttel ezelőtt, augusztus 10-én már kitört, és most ismét hamuesővel borítja be a környéket. A hétfő esti kitörés során a hegy oldalán izzó lávafolyamok indultak meg, miközben a kráterből sűrű, fekete füst és hamu tört a magasba. Szicília keleti partvidékének több településén – köztük Catania környékén – már most beszámoltak arról, hogy a hamu lepi be az utcákat és járműveket, ezért a helyieknek maszkot és védőszemüveget javasolnak. A jelenség látványos, de rendkívül veszélyes is: a vulkáni hamu irritálhatja a légutakat, és komoly gondot okozhat a közlekedésben.

Az Etna kitörése nemcsak Szicíliában okoz izgalmat, hanem az egész régió légi forgalmára is hatással van. A hamufelhők ugyanis rendkívül veszélyesek a repülőgépekre, mert a turbinákba jutva komoly károkat okozhatnak. Ezért az olasz hatóságok azonnal kiadták a legmagasabb fokú polgári légiforgalmi riasztást. Bár a cataniai repülőtér egyelőre nyitva maradt, a járatok jelentős késésekre és törlésekre számíthatnak. Az utasokat arra kérik, hogy folyamatosan kövessék a légitársaságok tájékoztatását, mert a helyzet óráról órára változhat.

Kockázatok a következő napokra

Az Etna a világ egyik legaktívabb vulkánja, amely évente többször is kitör kisebb-nagyobb erővel. A tudósok számára igazi laboratóriumként szolgál, mert folyamatosan lehetőséget ad arra, hogy jobban megértsék a vulkáni működés összetett folyamatait. A helyiek számára azonban a vulkán egyszerre áldás és átok: a termékeny talaj a régió mezőgazdaságát gazdagítja, ugyanakkor a kitörések rendszeresen veszélybe sodorják a lakosságot és a gazdaságot is.

A mostani kitörés egyelőre nem követelt sérülteket, de a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a következő napokban újabb robbanások, lávafolyamok vagy hamuesők is előfordulhatnak.

 

